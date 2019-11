Der Heimatverein baut den angrenzenden Schopf aus und schafft so mehr Raum für seine Exponate.

In der Heimatstube in der alten Milchzentrale in Mönchweiler hat der Heimat- und Geschichtsverein liebevoll sehr vieles aus dem früheren Alltag der Mönchweiler Bevölkerung zusammengetragen. Genau dies ist im Moment aber auch ein Problem der