von Cornelia Putschbach

Dem Besuch der Gemeinde Mönchweiler widmete Landrat Sven Hinterseh einen ganzen Nachmittag und frühen Abend. Großes Thema war der Verkehrslärm. Eine Temporeduzierung in der Hindenburgstraße sei nur unter Lärmgesichtspunkten möglich. Zu schnell gefahren werde dort eher nicht, bestätigte der Landrat frühere Aussagen seiner Behörde. Nach dem Bau des Lückenschlusses könne sich auch für die Bundesstraße etwas tun, fügte er an. Vorerst bot er an, den neuen Blitzer des Landkreises dort einmal zur Geschwindigkeitsüberwachung zu stationieren. Einen schon längst im Radwegeplan vorgesehenen Radweg in Richtung Peterzell „habe er auf dem Schirm“, auch wenn hierfür im Wesentlichen das Regierungspräsidium zuständig sei.

Auf Tour durch die Gemeinde

Gemeinsam mit Bürgermeister Rudolf Fluck, den Bürgermeisterstellvertretern Peter Kaiser und Wolfgang Eich sowie Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und Gemeinderäten wurden zunächst verschiedene Stationen in Mönchweiler besucht. Wohnpark, Gemeinschaftsschule und Kinderhaus standen ebenso auf dem Programm wie die Vorstellung der Entwicklungsbausteine Mönchweiler und ein Betriebsbesuch bei der Firma VMR. Im Anschluss waren Bürger in den Bürgersaal des Rathauses zu einer Bürgerrunde mit Sven Hinterseh eingeladen. Allerdings nutzte lediglich ein Bürger diese Gelegenheit. Dennoch entspann sich ein interessanter Austausch zwischen dem Landrat, dem Bürgermeister und mehreren Gemeinderäten. Zum Abschluss des Gemeindebesuchs trug sich der Landrat in das Goldene Buch der Gemeinde ein.

Besserer Eindruck vom Ort

Natürlich gebe es beständig Kontakt zwischen der Gemeinde und dem Landratsamt, aber im Rahmen solch eines Besuchs könne er einen viel besseren Eindruck des Ortes gewinnen, sagte Hinterseh. Von seinem Besuch nehme er viele interessante und positive Einblicke mit. So habe er zum Beispiel die Anregung der Schulleiterin der Gemeinschaftsschule in Sachen gymnasiale Oberstufe aufgenommen, die Firma VMR sehe er als „echtes Schmuckkästchen“ und das Kinderhaus sei baulich „ein absoluter Glanzpunkt“.