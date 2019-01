von Cornelia Putschbach

Gemeinschaft wird bei der Landjugend Mönchweiler groß geschrieben. Entsprechend packen die Jugendlichen auch gemeinsam an, wenn es gilt, Aufgaben zu verteilen oder Ämter im Vorstand zu besetzen. Von Lustlosigkeit herrscht hier keine Spur. Gute Stimmung und lockere Atmosphäre bestimmte dementsprechend die Hauptversammlung der Landjugend Mönchweiler in ihrem Gruppenraum im Untergeschoss des Grundschulgebäudes.

Im Kreisverband der Landjugenden zählt die Mönchweiler Gruppe zu den aktivsten. Entsprechend voll gestaltete sich ihr Kalender des vergangenen Jahres. Der erste Platz beim Umzug anlässlich des Kreiserntedankfestes in Weiler war gewiss der Höhepunkt im Jahreslauf und die Bestätigung des dortigen Sieges im Jahr 2000. Mit dem Auftritte der "Bure zum Alange" sorgte man in der Mönchweiler Alemannenhalle zudem für einen komödiantischen Knaller.

Bürgermeister bringt Geld

Auch in die Dorfgemeinschaft brachte sich die Landjugend bei der Bewirtung anlässlich des Partnerschaftsfestes mit Chabeuil oder auch beim Dorffest gerne ein. Bürgermeister Rudolf Fluck bescheinigte der Gruppe, "immer ein toller Vertreter der Gemeinde nach außen" zu sein. Zum Dank hatte der Bürgermeister einen finanziellen Zuschuss bestehend aus einer Jugendförderung der Gemeinde und einer Projektförderung für das Kreiserntedankfest im Gepäck.

Auch in diesem Jahr ist der Kalender der Landjugendgruppe aus Mönchweiler wieder gut gefüllt: Das beliebte Dorffest in Nordstetten steht zum Beispiel ebenso auf der Agenda wie die Teilnahme am Partnerschaftstreffen in Chabeuil.

Entsprechend der Satzung hatten die Wahlen zwar in geheimer Abstimmung zu erfolgen, dennoch ging es zügig voran. Vorsitzende Stefanie Jäckle stellte sich erneut dem Votum der Mitglieder und wird auch künftig gemeinsam mit dem Vorsitzenden Johannes Winterhalder die Geschicke der Landjugendgruppe leiten. Stellvertretender Vorsitzender ist künftig Oliver Jäckle. Schriftführerin bleibt Franziska Schwarz. Das Amt des Kassierers hat künftig Thomas Marquardt inne. Anna-Lena Schwarz bleibt Beisitzerin. Ihr zur Seite steht Mike Hettich.

Wer so aktiv ist und zudem den mit weitem Abstand jüngsten Vereinsvorstand in Mönchweiler bildet, bietet sich auch für Aufgaben im Kreisvorstand an. Dort gelte es einige Positionen zu besetzen, legten die Vertreter des Kreisvorstandes am Freitag den Jugendlichen in Mönchweiler eine eindringliche Bitte ans Herz.