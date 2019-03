von Cornelia Putschbach

Es gibt sie tatsächlich, die Unverzagten und die Wetterfesten, die auch am Fasnetdienstagnachmittag noch zum Umzug nach Mönchweiler kommen. Allerdings, und das muss der Ehrlichkeit halber gesagt werden, waren es in diesem Jahr etwas weniger als in den Vorjahren. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch, und so feierte die Narrenzunft Mönchweiler mit ihren befreundeten Gruppen den Ausklang einer langen Fasnetzeit.

Interessiert betrachten die beiden Schelbmuler beim Umzug in Mönchweiler diese Zuschauerin. Wer weiß, was die beiden im Schilde führen?

Narrenzunft Mönchweiler: Bereits traditionell führte der Musikverein Mönchweiler den Umzug an und intonierte ein ums andere Mal den Mönchweiler Narrenmarsch. Ihm folgte die Mönchweiler Zunft mit ihren Schelbmulern und Mähl-Bolle. In Acht nehmen mussten sich die Zuschauer dabei vor den kleinen Mehlsäckchen der Mähl-Bolle. Schon bei schönem Wetter heftet sich deren Mehlstaub liebevoll an die Kleidung des Beglückten. Bei Regen, wie gestern, ist dieses mehlige Umzugsmitbringsel erst richtig anhänglich.

Diesem Zuckerle- Angebot der kleinen Honigbiene kann man kaum wiederstehen.

Feuerbuure und charmante Damen: Zum ersten Mal in Mönchweiler waren die Feuerbuure aus Dürra – für Nicht-Alemannen: aus Bad Dürrheim. Diese junge Gruppe wurde erst vor zwei Jahren gegründet und legt bei der Fasnet schon prima los. Aus Mönchweiler war beim Umzug eine Gruppe des Schwarzwaldvereins mit von der Partie. Die flotten Damen in Begleitung eines Herrn – als Täfeleträger – versprühten Charme und gute Laune.

Den Fasnetumzug Mönchweiler führt der Musikverein an, der ein ums andere Mal den Mönchweiler Narrenmarsch intoniert.

Teuflisch gut: Während die Königsfelder Rotwald Deifel einigen Zuschauern liebevoll den weichen Fuchsschwanz durchs Gesicht zogen, ging es bei den Lohwald-Teufeln derber zu. Mancher von ihnen Liebkoste durfte eine ordentliche Nase voll der Geruchsmischung ihrer Felle nehmen.

Auf direktem Weg zu den Zuschauern ist dieser Rotwald Deifel.

Honigsüß: Traten einige Besucher bei den Teufeln noch respektvoll vom Straßenrand zurück – vielleicht suchten sie auch nur Schutz vor dem Regen –, waren anschließend die Mönchweiler Honigbienchen einfach nur zum Liebhaben. Erstmals hatten die Bienchen sogar zwei eigene Imker mit dabei.

Immer gerne beim Umzug dabei sind die Mönchweiler Honigbienchen. Zum ersten Mal sind sie in Begleitung zweier Imker.

In ihrem rollenden Untersatz sorgen die Musiker aus Neuhausen für gute Laune beim Umzug in Mönchweiler.

Gute Laune inklusive: Mit einer großen Gruppe viel guter Laune kamen die Burgberger Bettelwieber nach Mönchweiler. Nehmen wir einmal an, das lag nicht nur daran, dass ihnen zum Abschluss des Umzugs die Neuhauser Musiker folgten. Schon vor Jahren war es ein Zugeständnis ans Wetter, dass diese die Umzugsstrecke galant im Kleintransporter bewältigten. Auch dieses Jahr hatten die Herren wieder das große Los gezogen und wurden trockenen Fußes an die Alemannenhalle chauffiert, wo sie ebenso wie der Musikverein Mönchweiler vor der Schlüsselrückgabe noch für Stimmung sorgen.