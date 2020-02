In Mönchweiler findet morgen kein Unterricht statt. Das gibt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in einer Pressemitteilung bekannt.

Grund sei die aktuelle Wettervorhersage: „Nach einer Gesamteinschätzung des Krisenstabs des Landratsamtes, der Sicherheitskräfte und der Bürgermeisterämter wurde die Entscheidung getroffen, die Schulen am Dienstag, 11. Februar lediglich in bestimmten Gebieten wieder zu öffnen. Aufgrund der aktuellen Wettervorhersage werden die Schulen im Bereich Schwarzwald morgen, am Dienstag, 11. Februar weiterhin geschlossen bleiben“, heißt es in der Pressemitteilung.

Informationen über die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen der jeweiligen Städte und Gemeinden gebe es bei der örtlichen Gemeinde bzw. bei dem Träger der Einrichtung.