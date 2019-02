von sk

Seit vielen Jahren begleitet SÜDKURIER-Mitarbeiterin Cornelia Putschbach journalistisch die Entwicklung der Gemeinschaftsschule Mönchweiler. Die Schüler sehen sie immer wieder mit Notizblock und Kamera bei Veranstaltungen und im Gespräch mit Schulleitung, Kollegium und Schülern.

"Herzlichen Dank, dass Ihr Euch so für unsere Arbeit beim SÜDKURIER interessiert." Cornelia Putschbach, SÜDKURIER | Bild: SK

Als sie vor Kurzem gebeten wurde ihren Beruf den Schülern der siebten Klassen vorzustellen und auch einen Einblick in die journalistische Arbeit zu geben, sagte sie gerne zu. Den Schülern gefiel dieses Engagement so gut, dass sie zu Papier, Schere und Stift griffen und einen bunten Mix an Dankeskarten bastelten. Diesen Dank geben wir gerne zurück und sagen: "Herzlichen Dank, dass Ihr Euch so für unsere Arbeit beim SÜDKURIER interessiert. Es macht sehr viel Spaß mit Euch die Welt der Tageszeitung zu entdecken."

Knapp zwei Dutzend Karten, Blumen und Kekse hat SÜDKURIER-Mitarbeiterin Cornelia Putschbach von den Schülern der Gemeinschaftsschule bekommen. Die Freude über diese Überraschung war riesig. | Bild: Cornelia Putschbach