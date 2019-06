von Cornelia Putschbach

Zu einem gemütlichen Gartencafé wandelte sich der Platz am Brunnen des Bürgerparks in Mönchweiler am Samstagnachmittag. „Tafeln und Schwafeln„ lautete das Motto.

Bild: Cornelia Putschbach

Heinz-Jörg Kretschmer, Sabine Roth und Robert Springmann griffen damit für die Generationenbrücke eine Idee auf, die an diesem Tag bundesweit auch in zahlreichen anderen Gemeinden anlässlich des Tages der offenen Gesellschaft umgesetzt wurde. Rund 60 Besucher folgten im Laufe des Nachmittags der Einladung an die Kaffeetafel und freuten sich über gute Gespräche bei Kaffee und einem Stück der zahlreichen gespendeten Kuchen.

Bild: Cornelia Putschbach

Um dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, wurde ganz bewusst auf Einweggeschirr verzichtet. Jeder der Gäste brachte einfach sein eigenes Geschirr mit. Kurzer Hand griff außerdem Adolf Schmid zu seiner Mundharmonika und brachte das eine oder andere Ständchen dar.

Bild: Cornelia Putschbach