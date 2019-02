von Cornelia Putschbach

Die Narrenzunft in Mönchweiler hatte es in diesem Jahr nach eigenem Verlautbaren wirklich schwer beim Aufstellen des Narrenbaums. Zuerst zersägte der Mönchweiler Bauhof irrtümlich den vorgesehenen Baum zu Brennholz, weswegen schließlich ein Ersatz her musste. Dann galt es für das Bäumchen, ein Thema zu finden. "Schnupftücher, Dosen und Krawatten" gab es schon und die waren auch nur noch bedingt zeitgemäß. Also musste des Bürgermeisters Sportlerkarriere herhalten.

"Unser Rudi ließ es knallen und ist gewaltig auf die Schulter gefallen", resümierte Tatjana Kretschmer für die Narrenzunft. Den Baum schmücken jetzt etliche Bilder zum Thema und auch reichlich bandagiert muss er die Fasnettage überstehen.