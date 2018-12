von Cornelia Putschbach

Einen lange gehegten Wunsch erfüllte sich jetzt die katholische Kirchengemeinde Heilig Geist in Mönchweiler. Dank verschiedener Geldspenden und eines Benefizkonzerts konnte die große hölzerne Krippe um die Figuren der drei Könige ergänzt werden.

Rund 6000 Euro benötigt

Bereits vor vielen Jahren wollte man zur Ergänzung der Krippe der Heilig Geist-Kirche in Mönchweiler die Heiligen Drei Könige anfertigen lassen. Letztlich war dies aber zu teuer. Das Geld wurde in der Pfarrgemeinde an anderer Stelle dringender benötigt. Die Gebäude der Kirche selbst und auch des angebauten Pfarrsaals mussten mehrfach renoviert und saniert werden. Für die Könige rechnete man mit Ausgaben von rund 6000 Euro. Entsprechende Erfahrungen hatte die Gemeinde bereits gesammelt, als vor vielen Jahren nach und nach die Krippe um andere Figuren ergänzt worden war.

Obereschacher helfen mit

Vor etwas mehr als einem Jahr kam das Thema der fehlenden Könige bei einem Beisammensein des katholischen Singkreises einmal mehr auf. Doch diesmal beschlossen die Sänger, es konkret anzugehen. Ideen wurden gesammelt und wieder verworfen. Eine Idee jedoch ließ sich dank der Unterstützung aus der Nachbargemeinde Obereschach gut umsetzen. Der Männergesangverein Frohsinn aus Obereschach war von dem Vorschlag eines gemeinsamen Konzerts zugunsten der Krippenfiguren schnell angetan, und so konnten Proben und Planung starten.

Die große Krippe in der katholischen Heilig Geist Kirche in Mönchweiler ist vielen Kirchenbesuchern an Harz gewachsen. Jedes Jahr ist die Szene in der Krippe etwas anders gestaltet. Tobias und Laura (von links) entdecken neben vielen anderen Details diesmal auch die neuen Könige.

Das Benefizkonzert im April war schließlich ein Erfolg. Rund 150 Zuhörer sorgten an diesem Tag für ein volles Gotteshaus und trugen damit ganz entscheidend zum Erfolg der Aktion bei. Man habe für das Konzert ein abwechslungsreiches Programm aus kirchlichem und weltlichem Liedgut zusammengestellt, versprach Mitorganisatorin Johanna Pfauntsch bei ihrer Begrüßung der Zuhörer. Das Versprechen lösten die Akteure unter der musikalischen Gesamtleitung von Matthias Faller und mit den beiden Dirigenten Alfred Schneckenburger und Lukas Schmid ein. Mit dem Erlös aus den Spenden anstelle des Eintrittsgeldes und des anschließenden gemütlichen Beisammenseins von Sängern und Besuchern im Pfarrsaal waren die Kosten für einen der Könige in Höhe von rund 2000 Euro beisammen. Der erste König konnte damit bei Bildhauer Martin Schonhardt in Simonswald in Auftrag gegeben werden.

Familie sagt Spende zu

Bald nach dem Konzert gab es für die Initiatoren der Aktion rund um Johanna Pfauntsch die erste große Überraschung. Angetan von der Idee und dem Engagement der Sänger beim Konzert sagte eine Familie, die namentlich nicht genannt werden möchte, die Spende eines Geldbetrages für mindestens einen weiteren König zu. Nahezu zeitgleich ging bei Johanna Pfauntsch der Anruf der Sparkasse Schwarzwald-Baar ein. Dort hatte sie um einen Zuschuss für die Spendenaktion angefragt. Gerne werde man der Bitte nachkommen, lautete die Zusage. Umso größer war die Überraschung, als die Sparkasse zusagte, aus dem Reinerlös des PS Sparens 2000 Euro und damit die Kosten des dritten Königs zu bezahlen. Binnen kürzester Zeit war somit möglich geworden, wovon man in der Kirchengemeinde lange gesprochen hatte. Die Krippe konnte nun um die drei Könige ergänzt werden. Der Auftrag für das Schnitzen der letzten beiden Könige ging kurz vor den Sommerferien an Martin Schonhardt.

Schnitzer rechtzeitig fertig

Jetzt war es an dem Bildhauer, das kleine Weihnachtswunder für die Kirchengemeinde Heilig Geist möglich zu machen und die drei Könige pünktlich zu liefern. Das gelang ihm quasi als Punktlandung und so beten jetzt in der Heilig Geist Kirche nicht mehr nur die Hirten das Jesuskind an, sondern auch die drei Könige. Bis Mitte Januar ist die Krippe noch in der Heilig Geist-Kirche aufgebaut und kann dort täglich angeschaut werden.