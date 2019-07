von Cornelia Putschbach

Der heimliche Höhepunkt der Saison für Mütter und Kinder der Nachwuchsabteilung des Fußballclubs Mönchweiler stand im Georg-Kopp-Stadion in Mönchweiler an. Im Rahmen der Saisonabschlussfeier traf das Team der zwar möglicherweise körperlich überlegenen Mütter auf die Mannschaft der eindeutig zahlenmäßig überlegenen Bambinis und F-Jugendspieler. Angefeuert vom neuen Jugendleiterteam und weiteren Vätern wurde das Spiel zu einer wirklich spannenden Partie. Am Ende stand ein salomonisches 5:5 Unentschieden. Der guten Laune tat dies keinen Abbruch. Anschließend wurde der Grill angeworfen und mit viel Spaß und guter Laune der Abschluss einer Saison, die im Zeichen des mit viel Elan angegangenen Neuaufbaus der Jugendabteilung stand, gefeiert.