von Cornelia Putschbach

Bei den Aktiven des Turnerballs Mönchweiler laufen die Vorbereitungen für den bei Jung und Alt beliebten Ball auf Hochtouren. In vielen Gruppen wird für die Auftritte geprobt und das Organisationsteam stellt die Helferlisten zusammen, damit am Samstag, 23. Februar, in der Alemannenhalle eine große Party unter dem Motto „Savannenparty – Die Karawane zieht weiter, der Turner hät Durscht“ gefeiert werden kann.

Vielfältiges Programm mit zahlreichen Mitwirkenden

Zum Programm werden die Parkourgruppe sowie die Frauen- und die Männertanzgruppe des Turnvereins Mönchweiler, eine Tanzgruppe aus St. Georgen, die Tanzgruppe MiT und sogar die Feuerwehr Mönchweiler beitragen. Für den musikalischen Part des Abends sorgen die Band CrossAge, die Guggenmusik Ohrwürmer Fischbach und die Hudupfen-Bänd Binningen. Am Mischpult steht „DJ DabbelJu“.

Likörstand, Strandliegen, Würste und Burger

Auch neben der Bühne bietet der Turnverein Mönchweiler seinen Besuchern einiges. Am Wössner-Stand gibt es viele Liköre zu probieren, in der Chill-out-Lounge kann man auf Strandliegen entspannen. Aus der Küche kommen zum Beispiel Chilli-Würste und Gyros-Burger.

Einlass in die Alemannenhalle ist ab 19 Uhr. Der Ball beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es im Löwenmarktund in Ute’s Lädele in Mönchweiler für 6,50 Euro (Abendkasse: sieben Euro).