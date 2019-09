von Cornelia Putschbach

Seid 100 Jahren gestalten die Sozialdemokraten in Mönchweiler die Kommunalpolitik als Ortsverein aktiv und oft auch ganz wegweisend mit. Jetzt feierte der SPD-Ortsverein Mönchweiler-Niedereschach dieses Jubiläum in der Mensa der Gemeinschaftsschule. Zu Gast war neben den Mitgliedern des Ortsvereins und Vertretern örtlicher Vereine und des SPD-Kreisverbandes die frühere Bundesjustizministerin und stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Herta Däubler-Gmelin.

Zur Freude von Bürgermeister Rudolf Fluck (hinten von links) sowie den beiden Vorsitzenden des SPD Ortsvereins Mönchweiler-Niedereschach, Klaus Eisenhardt und Sabine Roth, trägt sich Herta Däubler-Gmelin (vorne) in das Goldene Buch der Gemeinde Mönchweiler ein. Bild: Cornelia Putschbach

Im Jahr 1919 sei die Gründung des Ortsvereins „nicht vom Himmel gefallen“, erinnerte Ortsvereinsvorsitzende Sabine Roth an diese Zeit. Es habe schon vor dem Ersten Weltkrieg Sozialdemokraten in Mönchweiler gegeben, aber „das Jahr 1919 war nicht nur geprägt von materieller Not, sondern auch von der Hoffnung auf Veränderung und Verlangen nach Mitsprache“. Nach dem verlorenen Krieg sah man sich angesichts der Notlage vieler Menschen wieder in der Verantwortung. 1919 wurde der SPD-Ortsverein gegründet, der noch im selben Jahr mit dem Vorsitzenden Fritz Kayan an die Arbeit ging und mit 36 Bewerbern zur Wahl des Gemeinderates antrat. In der Folge seien gute und schlachte Jahre gekommen, so Sabine Roth weiter. Zwölf Jahre lang, während der Nazizeit, sei politische Arbeit gar nicht möglich gewesen. Ein Neuanfang war nicht einfach, aber bereits 1946 begann mit der Wahl des Sozialdemokraten Robert Kratt zum Bürgermeister eine lange Zeit erfolgreicher Kommunalpolitik in Mönchweiler. So entstand auf Initiative der SPD ein großer Spielplatz in der Ortsmitte. Kinderfeste waren der Vorläufer des Kinderferienprogramms, und in einer Umweltgruppe setzte man sich schon früh für den Naturschutz ein.

Gemeinsam mit Ehrengast und Festrednerin Herta Däubler-Gmelin sowie etlichen weiteren Gästen feiert der SPD Ortsverein Mönchweiler-Niedereschach 100 Jahre Sozialdemokratie in Mönchweiler.

2016 wählten die Bürger Mönchweilers dann zum ersten Mal seit 70 Jahren anstelle eines Genossen mit Rudolf Fluck einen CDU-Bürgermeister. Bei seinem Grußwort erinnerte dieser daran, dass die SPD eine Partei sei, die „unser Land immer wieder geführt und gestärkt“ habe. Die Festrednerin des Abends, Herta Däubler-Gmelin, bat er, sich ins Goldene Buch der Gemeinde einzutragen.

In ihrer Ansprache blickte Herta Däubler-Gmelin nicht nur auf die Geschichte der Sozialdemokraten zurück. Insbesondere erinnerte sie auch an die sozialdemokratischen Ideale, Gleichheit, Freiheit und Solidarität sowie mittlerweile auch den Umweltschutz. Sie forderte: „Wir müssen auch heute die Treibenden und der Motor sein, diese Ideale umzusetzen.“ Denn, so weiß sie, diese Gedanken „sind heute wieder wichtiger als oft zuvor“.

Für langjährige Mitglieder des SPD Ortsvereins brachte die Feier besondere Auszeichnungen. Sigrid Christiansen und Karl-Friedrich Weisser sind seit 50 Jahren Mitglied. Beide gehörten ebenso wie Erika Nitsche etliche Jahre dem Gemeinderat an und prägten den Ortsverein wesentlich. Karl-Friedrich Weisser ist bereits Träger der Willy-Brandt-Medaille, Sigrid Christiansen und Erika Nitsche wurde sie jetzt verliehen.