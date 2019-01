von Cornelia Putschbach

Zwei Jahre nach der Vereinsgründung wird die Arbeit der Generationenbrücke in Mönchweiler viel gelobt. Diese positive Bewertung bewahrte die Gruppe allerdings nicht davor, dass am Dienstag in der Hauptversammlung das Amt des zweiten Stellvertreters im Vorstand, der gleichzeitig Kassierer ist, nicht besetzt werden konnte.