Die Gemeinschaft und das gemeinsame Erleben standen im Mittelpunkt des Jubiläumswochenendes der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Mönchweiler. Vor 25 Jahren wurde die Gemeinde in Mönchweiler gegründet.

Den Auftakt machte ein Programm für die Jugend. Sport mit Volleyball und Bubble Soccer, verschiedene Workshops, christliche Musik mit einer Band aus Heubach und ein gemütliches Grillen standen auf dem Programm. Christian Nicko, als Jugendreferent der Christlichen Jugendpflege in ganz Deutschland unterwegs, zeichnete für die thematischen Aspekte verantwortlich. Rund 80 Jugendliche kamen zur Alemannenhalle in Mönchweiler und verbrachten einen gemeinsamen Abend.

Der Samstag stand ganz in Zeichen der Kinder. Die Mitarbeiter der evangelisch-freikirchliche Gemeinde hatte zum Kindertag an der Alemannenhalle eingeladen. Zur Begrüßung der jungen Besucherschar brachten sie ein kleines Theaterstück auf die Bühne. „Hallo Gott, hörst du mich?“, dieser Frage gingen Schauspieler und Bücherwurm „Theodor zu Tintenfass“ nach. Dieser wusste als alter Buchstabenfresser natürlich über alle Geschichten Bescheid, vor allem über die der Bibel. Natürlich wusste er auch die passende Antwort auf die Kernfrage des Theaterstücks.

Weiter ging es an diesem Nachmittag mit einer Bibelrallye im Bürgerpark. In verschiedenen Gruppen waren rund 60 Kinder an den Stationen der Ralley gefordert. Auf dem Pausenhof der Gemeinschaftsschule waren an diesem Nachmittag die Besucher zudem zum gemütlichen Verweilen eingeladen.

Nach einem sehr gut besuchten Festgottesdienst am Sonntagvormittag zum Thema „Gott ist immer treu“ mit einem Grußwort von Pastor Michael Großklaus von der Gnadenkirche in Villingen waren Gemeindemitglieder uind Gäste zum gemeinsamen Mittagessen mit Festtagsbuffet geladen. Am Nachmittag endete das Fest mit einem Konzert von Martin Borowski, Sänger und Songwriter aus St. Georgen.