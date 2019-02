von Cornelia Putschbach

Bei der Tombola im Rahmen des Weihnachtskonzerts des Musikvereins Mönchweiler sind sie ein heimlicher Favorit. Und in der Verkaufsstatistik des Online-Versandhändlers Amazon klettern sie nahezu alljährlich auf den Verkaufsrang eins in ihrer Sparte: Die Aktkalender, die im Fotostudio von Uwe Frank und Ralf Wehrle in Mönchweiler entstehen. Dass die Kalender so begehrt sind, ist kein Zufall, denn die Aufnahmen in den Kalendern haben viel mit künstlerisch inszenierten Aktfotografien und nichts mit unästhetischem Ramsch zu tun.

So entstehen die Kalender

Seit 1993, also seit etwas mehr als 25 Jahren, arbeiten Ralf Wehrle und Uwe Frank unter ihrem Ateliernamen "Black & White" in Mönchweiler zusammen. In der Region haben sich die beiden zuletzt außerdem mit der Eröffnung der Galerie Bovistra in Villingen einen Namen gemacht. Bereits vor einigen Jahren eröffneten sie in Stuttgart ihre erste Galerie. Das kommt nicht von ungefähr, denn die beiden sahen sich von Beginn an selbst viel mehr als Fotodesigner und Künstler denn als Ausübende des rein handwerklichen Fotografenberufs. Ihre Aufnahmen für die Kalender zeigen neben Akten beispielsweise auch "Goldfisch Heinz" oder "Streichhölzer – Fireworks".

Goldfisch Heinz in der Galerie Bovistra in Villingen. | Bild: Bovistra Villingen

Aktuell entstehen im Fotostudio bereits die Aufnahmen für die auch dann wieder europaweit vertriebenen Kalender des Jahres 2021. Damit können die Kalender der Serie "Masculine" auf 20 Jahre ihrer erfolgreichen eigenen Geschichte bei ein und demselben Verlag zurück blicken. Insgesamt kommen aus dem Fotostudio in Mönchweiler Aufnahmen für jährlich mehr als zehn verschiedene Kalender.

Eigener Stil in Schwarz-weiß

Die Aktaufnahmen von Uwe Frank und Ralf Wehrle sind meistens in Schwarz-weiß inszeniert. Für die Kalender verzichten sie ganz auf Farbaufnahmen. Die Fotografien stellen ein ganz eigenes Spiel von Kraft und Erotik dar. Nur selten zeigen die Aufnahmen ganze Gesichter und nie ein Geschlechtsteil. Auch ist nicht immer der gesamte Körper abgebildet. "Das ist die Kunst des Weglassens, der Reduktion", erklärt Uwe Frank. "So ist der Kopf des Betrachters eingeladen zu arbeiten." Bei den Fotografien wird zudem viel mit Licht und Schatten gearbeitet. Das macht mit der guten Pose die Aufnahme aus.

Die richtige Pose ist entscheidend

"Gute Posen gibt es ganz viele", erklärt Ralf Wehrle. Im Ergebnis streben Ralf Wehrle und Uwe Frank ein "sinnliches Bild" an, bei dem aber jeder Muskel des Modells angespannt ist. Das darstellen zu können sei eine weitere ganz wichtige Voraussetzung für die Modells, berichten die beiden. Die Arbeitsverteilung der beiden Fotografen wechselt. Immer arbeiten sie zu zweit, aber mal steht der eine hinter Kamera, mal der andere. Entsprechend ist dann jeweils der andere für Licht und weitere technische Fragen zuständig. "Eines ist aber die absolute Spezialität von Ralf", verrät Uwe Frank: "Er ist Experte darin, den Modells Posen vorzumachen, die er gerne auf dem Bild sehen möchte."

Es gibt viel mehr Protagonisten

Doch wie kommen Uwe Frank und Ralf Wehrle zu den Modells für ihre Kalender? Das sei mittlerweile viel einfacher als früher, erzählen sie. Früher habe es nur wenige Modelkarteien gegeben, aus denen sie auswählen konnten. Heute helfe unter anderem das Internet, wo viele bereits von sich aus öffentlich Aufnahmen zeigen.

Viel mehr Körperbewusstsein

Zum anderen gebe es bei vielen Menschen ein ganz anderes Selbstverständnis und Körperbewusstsein. Auch und gerade Männer achten viel mehr auf ihren Körper, pflegen und formen ihn durch Sport und stellen ihn dann auch gerne zur Schau. "Die Jungs sind heute oft Bildhauer an sich selber", hat Ralf Wehre beobachtet.

Im Fotostudio von Ralf Wehrle (links) und Uwe Frank in Mönchweiler entstehen unter anderem die Aufnahmen für ihren Kalender "Masculine". | Bild: Fotostudio Black & White

Wenn bei anderweitigen Aufträgen einmal ein Modell ins Auge sticht, das geeignet erscheint, sprechen die beiden es auch gelegentlich auf die Option von Kalenderaufnahmen an. Nicht zuletzt können Uwe Frank und Ralf Wehrle dank ihres guten Rufs auch auf Empfehlungen und Eigenbewerbungen zurück greifen, freuen sie sich. Für die Aufnahmen im Studio spaziert so dann auch mal ein Mister Deutschland oder gar ein späterer Fernseh-Bachelor durch Mönchweiler.

Ein Waschbrettbauch ist Pflicht

Nicht jeder Mann, der sich selbst für gut aussehend hält, ist geeignet für die Kalenderaufnahmen, sagen die beiden Fotografen ganz deutlich. Natürlich muss das Äußere stimmen. Absolut unverzichtbar sei ein Waschbrettbauch oder auch Sixpack, also eine deutlich definierte Bauchmuskulatur. Der gesamte Körper des Modells muss durchtrainiert, aber kein Bodybuilder-Typ sein und nicht zuletzt müssen Rumpf, Arme und Beine rasiert sein. Früher habe man Tattoos abgelehnt, erinnern sich Uwe Frank und Ralf Wehrle. Doch diesbezüglich haben sich die Zeiten geändert. Auch ein Vollbart oder ein Piercing kann durchaus für die immer puristisch wirkenden Aufnahmen in Ordnung sein.

In ihrem Fotostudio in Mönchweiler wählen Uwe Frank und Ralf Wehrle Bilder für einen weiteren ihrer beliebten Aktkalender aus. Die Kalender sind europaweit Verkaufsschlager. Die Aufnahmen entstehen in ihrem kleinen Studio in Mönchweiler. | Bild: Cornelia Putschbach

Aufnahmen nicht nur für Kalender

Erotische Aufnahmen entstehen bei Uwe Frank und Ralf Wehrle nicht nur für Kalender. Ihre Liebe zur Kunst lässt ganz vielfältige weitere Projekte in ihrem Studio entstehen. Neben der Serie "Masculine", die auch die für Kalender verwendeten Aufnahmen enthält, zählen "Golden Ball", "Forget the Rest" und "Public Phantasies" dazu. Sie und andere wurden auch schon in den beiden Galerien gezeigt.

Sie haben ihre Bestimmung gefunden

Die Aufnahmen der beiden Mönchweiler Fotografen für die Kalender und auch für ihre Kunstprojekte zeigen, wenn sie Personen abbilden, ausschließlich Männer in jungem Alter. Das habe nichts damit zu tun, dass sie Frauen oder ältere Männer nicht fotografieren könnten, sagen Uwe Frank und Ralf Wehrle auf Nachfrage und fügen an: "Im Gegenteil, in unserem Fotostudio machen wir das für private Aufträge ganz oft." Allerdings haben die beiden festgestellt, mit dieser Art von Aufnahmen "haben wir unser Ding gefunden".