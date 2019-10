von Cornelia Putschbach

Einfach einmal durchatmen, zur Ruhe kommen, Impulse zum Nachdenken bekommen und sich in gemütlicher Runde unterhalten – mit diesem Konzept haben fünf Frauen in Mönchweiler vor vier Jahren eine Veranstaltungsreihe mit dem Namen „Atempause“ ins Leben gerufen. Das Konzept ist heute noch so aktuell wie damals. Am 10. Oktober starten vier der Frauen, Inge Schlenker, Sabine Götz, Christine Schinko und Irena Mohnkorn, in die fünfte Saison der Atempause.

Wechselnde Themen

Die vier sind eine offene, überkonfessionelle Gruppe. Ebenso offen und konfessionsunabhängig sind auch die Abende, die sie organisieren. Jeder Abend, je zwei im Herbst und drei im Frühjahr, hat ein anderes Thema. Am Donnerstag, 10. Oktober, steht Lydia, die Gastgeberin, eine der Frauen aus der Bibel, im Mittelpunkt des Abends. Am Mittwoch, 13. November, folgt ein Abend zum Thema „Gottesdienst – Sooo viel mehr als eine Stunde am Sonntagmorgen“.

Viele Sichtweisen

Mit ihren Abenden greifen die Frauen Themen auf, die gewiss vielen Frauen ein Anliegen sind, aber zu denen es unendliche viele Sichtweisen gibt. Einen Bezug zur Bibel haben die Abende in aller Regel, doch auf keinen Fall sei das Anhäufen von Wissen über die Bibel ein Ziel. Gewünscht sei vielmehr, Berührungspunkte zum Alltag zu finden. Die Aktualität im Denken oder die vielleicht vorhandene Gegenwart der Themen seien Kerngedanken der Abende.

Neue immer willkommen

„Unsere Abende sind auf keinen festen Teilnehmerkreis beschränkt“, betonen Inge Schlenker, Sabine Götz, Christine Schinko und Irena Mohnkorn außerdem. Ein kleiner, recht fester Kern von Besuchern habe sich zwar gebildet, doch es gebe etliche wechselnde Teilnehmer aus Mönchweiler und auch aus Nachbargemeinden. Auch neue Besucher seien natürlich jederzeit willkommen.

Abende voller Vielfalt

Gut 20 Besucher kommen in der Regel zu den Abenden in das Gemeindezentrum Arche. Diese Vielfalt ist es, die bei den Frauenabenden der Reihe Atempause gelebt wird. „Auch wir selbst sind vier völlig verschiedene Frauen, die sich vom Alter, von ihrem Glaubenshintergrund, von ihren Interessen und Begabungen sehr unterscheiden“, beschreiben die Organisatorinnen ihre Gruppe und erklären weiter: „Die Möglichkeit, sich tatsächlich über Gott und die Welt Gedanken zu machen und dabei andere Frauen kennen zu lernen, ist unser Antrieb.“ Die Konfessionsfrage stellt sich erst gar nicht. Zu der Atempause sind alle Frauen eingeladen.

Viel Zeit für Gespräche

Zum Auftakt der Abende im evangelischen Gemeindezentrum Arche gibt es jeweils einen netten Empfang mit kleinem Imbiss und Getränken. Schön dekorierte Tische sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre. Es folgt ein Impuls mit anschließendem Austausch sowie – ganz wichtig – Zeit für Gespräche. Jeder Abend beginnt um 20 Uhr und endet gegen 21.30 Uhr.

Weitere Information zu den Abenden der Reihe Atempause gibt es bei Inge Schlenker unter der Telefonnummer 07721/20 63 790.