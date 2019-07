von Cornelia Putschbach

Einmal mehr machte der Wanderpokal des Laienturniers der Eisstockschützen Mönchweiler seinem Namen alle Ehre und wanderte vom Titelverteidiger zur nächsten Mannschaft. Das Team Muckepfiefe erreichte diesmal nach einem spannenden Halbfinale nur den dritten Platz. Lachende Siegermannschaft des Turniers war die Feuerwehr Mönchweiler.

Doch der Reihe nach: Bereits vor dem Start des Laienturniers zeichnete sich ein spannender Turnierverlauf ab. 19 Mannschaften hatten zu dem zweitägigen Wettbewerb gemeldet. Spielberechtigt waren beim Laienturnier Frauen und Männer sowie Jugendliche ab zwölf Jahren. Eine Mannschaft bestand aus vier Spielern. Zugelassen wurden nur Mannschaften, deren Mitglieder den Eisstocksport in ihrer Freizeit nicht regelmäßig betreiben. Entsprechend bunt war die Teilnehmerschar. Vereinsmannschaften traten ebenso an wie Familienteams oder Freundeskreise.

Strahlende Gesichter gibt es bei der Siegerehrung des Laienturniers der Eisstockschützen Mönchweiler. Bürgermeister Rudolf Fluck (links) und Turnierleiter Manfred Euler (von rechts) und Vorsitzender Stefan Hager freuen sich mit den drei bestplatzierten Teams. Sieger ist die Feuerwehr Mönchweiler in den schwarzen Shirts: Michael Milost (von links), Manuel Weißhaar, Simon Linhard und Marcel Cattarius, vor den „Unbesiegbaren“ in den weißen Shirts: Peter Überall, Rudi Rother, Klaus Schnakenberg und Torsten Böhm sowie dem Team Muckepfiefe in den pinken Shirts mit Marvin Aister, Kevin Erbert, Lukas Kübler und Niklas Müller. Bilder: Cornelia Putschbach | Bild: Cornelia Putschbach

In drei Gruppen, deren Zusammensetzung vor Turnierbeginn ausgelost wurde, wurde am Samstag zunächst die Vorrunde ausgespielt. Die drei besten Teams jeder Gruppe und die beste viertplatzierte Mannschaft qualifizierten sich für die Zwischenrunde am Sonntag, die in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften ausgetragen wurde. Pro Partie wurden jeweils vier Kehren gespielt.

Im vollen Festzelt verfolgen die Besucher die Siegerehrung des Laienturniers der Eisstockschützen in Mönchweiler. | Bild: Cornelia Putschbach

In den beiden spannenden Halbfinals standen sich schließlich die Teams der Feuerwehr Mönchweiler mit Michael Milost, Marcel Cattarius, Manuel Weißhaar und Simon Linhard und Muckepfiefe mit Kevin Erbert, Lukas Kübler, Niklas Müller und Marvin Aister sowie „Die Unbesiegbaren“ mit Klaus Schnakenberg, Torsten Böhm, Rudi Rother und Peter Überall sowie die Mannschaft „FC(M)alle“ mit Philipp Schuler, Alexander Weisser, Daniel Nopper und Marco Beilharz gegenüber.

Bei besten äußeren Bedingungen findet das Laienturnier der Eisstockschützen in Mönchweiler statt. Vier Bahnen mit den Betonsteinen machen diesen Sport auch im Sommer möglich. Am besten Schnitt in diesem Jahr die Mönchweiler Feuerwehr ab. | Bild: Cornelia Putschbach

Für das Finale qualifizierten sich die Feuerwehr und „Die Unbesiegbaren“. Letztlich deutlich ging der Turniersieg dann in diesem Jahr an die Mannschaft der Feuerwehr. Bei der Siegerehrung konnten sich alle Teilnehmer des Turniers dank der 13 Sponsoren über zahlreiche Sachpreise freuen.

Gleichzeitig mit dem Laienturnier feierten die Eisstockschützen ihr Sommerfest. Wertvolle Unterstützung erhielten sie dabei durch die Narrenzunft Mönchweiler, die hinter der Theke und in der Küche mit anpackte. Im Clubhaus warten die Helferinnen der Eisstockschützen mit einer reichlich bestückten Kaffee- und Cocktailbar auf.