von Franziska Kratt und Cornelia Putschbach

Es wurden drei verschiedene Turniere mit jeweils neun Mannschaften gespielt. Am Samstagvormittag war es beim Mannschaftsturnier bis zum letzten Spiel hin spannend. Nach dem achten Durchgang waren vier Mannschaften gleichauf und im letzten Spiel holte sich schlussendlich der ESV Friedrichshafen den Titel- sowohl den Spielsieg, als auch den Turniersieg mit Karl Breyer, Christian Breyer, Roland Schäfer und Beatrix Gresser. Es folgten auf den Plätzen zwei und drei der SV Böblingen und der ESC Schömberg.

Nachmittags war zunächst ein Mannschafts-Mixed-Turnier vorgesehen. Da sich allerdings zu wenige Mannschaften angemeldet hatten, machten die Organisatoren daraus ein Mixed-Duo. Das heißt: statt vier treten jeweils zwei Spielpartner, eine Frau und ein Mann miteinander an. Bei diesem Turnier war es ebenfalls spannend bis zum Schluss. Wie beim morgendlichen Turnier waren die ersten vier Platzierungen nach dem achten Durchgang punktgleich. Auch nach dem letzten Spiel waren die Mannschaften TV Ebhausen 1, CDE Dornbirn 2 und ESC Langenargen 2 gleichauf mit zwölf zu vier Punkten. Turniersieger wurde durch den starken Quotient von 3,481 der TV Ebhausen 1 mit den Spielern Sandra Noack und Dirk Schulz.

Im Duoturnier der Eisstockschützen in Mönchweiler können sich Rafael Tomasi und Christian Späthe (Bildmitte von links) nach erfolgreicher Aufholjagd über den Titel freuen. | Bild: Lea Pieper

Bereits zeitig am Sonntagmorgen traten neun Mannschaften beim Duo-Turnier gegeneinander an. Die herausragende Leistung der beiden Spieler des ESC Langenargen machte hier eine überraschende Wende perfekt. Im letzten Spiel trafen Christian Späthe und Rafael Tomasi, was es zu treffen galt, und rutschten von Platz drei auf Platz eins. Es folgte auf Platz zwei der CDE Dornbirn aus Österreich und auf Platz drei die Spielgemeinschaft SV Böblingen/TV Ebhausen.

Dier Erstplatzierten des Mixed Duo Turniers der Eisstockschützen Mönchweiler, Dirk Schulz und Sandra Noack (in den roten Trikot von links) stellen sich mit Sportwart Uwe Kratt und Vorsitzendem Stefan Hager zum Siegerbild. | Bild: Lea Pieper

Stefan Hager, der Vorsitzende der Eisstockschützengemeinschaft Mönchweiler zieht eine rundum positive Bilanz des Wochenendes und sagt: „Glück mit dem Wetter genauso wie Spaß hatten wir an beiden Tagen unseres Turniers.“ Das soll auch bei der nächsten großen Veranstaltung der Eisstockschützen in Mönchweiler so werden. Am Samstag, 21. Juli, und Sonntag, 22. Juli, laden die Eisstockschützen zu ihrem Sommerfest mit Laienturnier. Neun Mannschaften haben sich bereits gemeldet.

Spielberechtigt sind beim Laienturnier Frauen und Männer sowie Jugendliche ab zwölf Jahren. Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern. Zugelassen werden Mannschaften, deren Mitglieder den Eisstocksport in ihrer Freizeit nicht regelmäßig betreiben. Eisstöcke werden durch die ESG Mönchweiler gestellt. Trainingsmöglichkeiten bestehen ab sofort bis zum Turnier jeweils montags von 18 bis 21 Uhr sowie samstags ab 13.30 Uhr oder nach Absprache.

In zwei Gruppen mit mindestens sieben und maximal elf Mannschaften spielen die Laienteams im Modus „Jeder gegen Jeden“ gegeneinander. Pro Partie werden vier Kehren gespielt. Je nach Zahl der zum Turnier angemeldeten Teams qualifizieren sich pro Gruppe vier oder fünf Mannschaften für die Endrunde am Sonntagnachmittag. Aus den für die Endrunde qualifizierten Mannschaften werden dann zwei Gruppen ausgelost. In der Endrunde werden die Partien mit sechs Kehren gespielt. Für 16.30 Uhr ist am Sonntag das Spiel um Platz drei und für 17 Uhr das Finale vorgesehen.