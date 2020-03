Jetzt steht es endgültig fest: Die Glocken der evangelischen Antoniuskirche in Mönchweiler werden nachts schweigen. Das hat der Gemeinderat bei seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend einstimmig und ohne große Diskussion beschlossen. Damit kehrt nicht nur zwischen 22.01 Uhr und 5.59 Uhr im Ort Ruhe ein, auch die Diskussionen innerhalb der Gemeinde, die bereits seit dem Sommer 2019 in Gange sind, haben sich damit erledigt.

Im Juli hatte sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür ausgesprochen, das viertelstündliche Zeitschlagen der Kirchenglocken im Ort nachts abzustellen. Anwohner hatten sich in ihrer Nachtruhe gestört gefühlt. Mit dieser Entscheidung waren jedoch nicht alle Mönchweiler einverstanden. So kam es im Februar zu einem Bürgerentscheid. Dieser scheiterte schließlich an 30 fehlenden Befürworter-Stimmen. Damit ging die Entscheidung zurück an den Gemeinderat, der am Donnerstagabend an seinem bereits gefassten Beschluss vom Sommer festhielt.