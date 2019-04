von Cornelia Putschbach

Mönchweiler – Wenn sich die Gäste bei einer Party darüber freuen, ein Erfrischungsgetränk aus dem kleinen Tetrapack trinken zu dürfen, dann ist Durstlöscherparty der Feuerwehr Mönchweiler. Am Samstagabend war es soweit. Noch bevor das Maifest der Wehr am Dienstagabend mit dem Aufstellen des Maibaums startet gab es im Feuerwehrgerätehaus die Durstlöscherparty für junge und jung gebliebene Gäste. Die Stimmung stieg im Laufe des Abends und mit ihr der Umsatz an den kleinen Getränketüten. Die alkoholfreien Fruchtsaft- und Eisteegetränke in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen fanden ihre Fans. Natürlich bot die Party auch das übliche Getränkesortiment, doch diese kleinen Tüten waren das In-Getränk des Abends.

Für die Eisstockschützen Gino Sanna (von links), Dieter Hager, Sabine Pieper, Stefan Hager und Uwe Kratt aus Mönchweiler ist die Durstlöscherparty der Feuerwehr der Abschluss einer Turnierfahrt nach Dornbirn. Gerne greifen auch sie hier zum In-Getränk des Abends. | Bild: Cornelia Putschbach

Im vergangenen Jahr hatte die Durstlöscherparty der Feuerwehr Mönchweiler Premiere. Damals sorgte der Maifeiertag an einem Dienstag für eine günstige Konstellation und so wurde das Maifest erstmals etwas ausgedehnter gefeiert. In diesem Jahr hat die Feuerwehr Mönchweiler einen besonderen Grund zum Feiern und dehnte auch deshalb das Maifest wieder mit der Durstlöscherparty etwas aus: Am Dienstagabend stellt die Feuerwehr ihren 30. Maibaum und am Mittwoch wird der neue Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr geweiht.

Maibaumstellen

Für diesen Maibaum hat sich die Wehr etwas ganz besonderes einfallen lassen. Wenn er Ende Mai wieder umgelegt wird, dann soll sein gut getrocknetes Holz versteigert sein. "Die einen Meter langen Abschnitte könnten zum Beispiel hervorragend als Schwedenfeuer dienen", preist Gerd Wimmer die Baumstücke an. Gebote können während des Maifests der Feuerwehr bei Gerd Wimmer abgegeben werden. Wer ein ausreichend hohes Gebot als erstes platziert, bekomme das dicke Ende des über 20 Meter langen Stammes, verspricht er grinsend.

Doch bevor der Maibaum überhaupt aufgerichtet werden kann, galt es für die Feuerwehr Mönchweiler unter der Regie von Oskar Hager kräftig anzupacken, der bereits schon für alle 29 früheren Maibäume verantwortlich war. Zunächst galt es den Stamm vorzubereiten, abzuschleifen und am Ende mit Farbe zu versehen. Die Altersmannschaft der Wehr sammelte Reisig, das die Kranzfrauen schließlich zu zwei großen, drei Meter und 1,5 Meter messenden Kränzen banden. Die Kränze schmücken den Baum ebenso, wie die geschmückte Krone. Ob es noch weitere Hingucker geben wird, mag Gerd Wimmer noch nicht verraten. Das dürfen die zahlreichen Zuschauer selbst entdecken, wenn der Baum unter musikalischer Begleitung des Musikvereins Mönchweiler und mit technischer Hilfe der Firma Gronki gestellt wird. Die Idee des Maibaumstellens in Mönchweiler sei bei einem gemütlichen Frühschoppen entstanden, erinnert sich Gerd Wimmer. Die Mönchweiler Feuerwehrmänner mit bayrischem Einschlag um Oskar Hager entwickelten die Idee und setzten sie schließlich um.

Fahrzeugweihe

Die Weihe des neuen Mannschaftstransportwagens der Feuerwehr Mönchweiler bildet den zweiten wichtigen Grund zum Feiern. Die wachsende Mannschaftsstärke der Wehr mache dieses Fahrzeug für Einsatz und Proben unverzichtbar, erklärt Kommandant Gerd Wimmer. Der Austausch des in die Jahre gekommenen Vorgängerfahrzeugs sei deshalb unerlässlich gewesen. Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres sei die Feuerwehr Mönchweiler zehn Einsätze gefahren, berichtet der Kommandant weiter.