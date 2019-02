Mönchweiler (tri) Viele Parteien suchen noch Kandidaten für ihre Listen zur Kommunalwahl am letzten Mai-Wochenende. Das ist auch in Mönchweiler so. Hier kommt es nun zu einer paradoxen Situation: Die CDU hat derzeit sechs von zwölf Listenplätzen fest vergeben – und lehnt eine Bewerberin aus dem Ort ab. Eine besondere Konstellation spielt dabei die entscheidende Rolle. Es ist das Thema, über das seit Tagen im Ort debattiert wird. Gerüchte machen die Runde, es wird getuschelt. Der SÜDKURIER hat jetzt mit den Beteiligten gesprochen.

Fakt ist: Die CDU-Liste ist aktuell zur Hälfte gefüllt und Fakt ist, dass es eine Dame aus dem Ort gibt, die bei den Christdemokraten kandidieren möchte. Fakt ist weiter, wie der SÜDKURIER aus berufenem Munde erfahren hat: Die CDU hat der Dame definitiv abgesagt. Bei der Bewerberin handelt es sich um die Lebensgefährtin des Bürgermeisters. Sandra Banschbach ist im Ort als engagierte Persönlichkeit bekannt. Die Bereitschaftsleiterin vom Roten Kreuz gab sich im Gespräch mit unserer Redaktion souverän: „Ich weine darüber nicht“, sagte sie zur Information der Partei, dass sie nicht auf die Liste genommen werde.

Bei der CDU hält man die Sache für ein heißes Eisen. Vor allem deshalb habe man der Bewerberin absagen müssen, erklärt einer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, man wisse ja nicht, wie der Bürgermeister reagieren könnte. Die Haltung in der Partei sei aber klar: „Das geht gar nicht, stellen Sie sich vor, alle stimmen bei einem Thema mit Nein und nur der Bürgermeister und seine Partnerin stimmen dafür.“ Oder wie das im Ort wirken würde, „bei knappen Entscheidungen“, stellt der Christdemokrat eine weitere Frage in den Raum.

Bürgermeister Rudolf Fluck reagierte am Dienstag gelassen. „Natürlich haben wir das abgesprochen, dafür sind wir ja zusammen“, sagte er. Generell, so betont er, wolle er seiner Partnerin „nicht im Wege stehen, das ist ihre private Entscheidung“, betonte er. Der Rathaus-Chef räumte ein: „Wenn etwas ein Gschmäckle hat, dann sollte man es aber vielleicht auch lieber doch lassen.“ Welchen Rat er genau seiner Partnerin zur Kandidatur gegeben habe, wollte er gestern nicht im Detail ausführen.

Fluck betonte die „Schwierigkeiten vieler, „wirklich geeignete Kandidaten für diese Aufgabe zu finden“. Seine Lebensgefährtin hält er „grundsätzlich für sehr geeignet, sie ist politisch interessiert“, führte er weiter aus. Letztendlich müsse „man sich schon fragen, ob das einer Beziehung gut tut oder nicht“. Formell ist es so, dass von den Bürgern gewählte Räte eine Kontroll- und Aufsichtspflicht über die Verwaltung haben. Genau dies ist ein weiterer wesentlicher Grund für die CDU-Absage an die Bewerberin. Den Christdemokraten geht es um die Haltung, der Bewerberin um bürgerschaftliches Engagement.

Kandidiert Sandra Banschbach nun bei einer anderen Gruppierung im Ort? Sie selbst wollte diese Frage am Dienstag nicht beantworten. Die CDU steht unterdessen felsenfest: „Lieber gehen wir mit einer halb gefüllten Liste an den Start."