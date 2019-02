von Cornelia Putschbach

Das Bürgerzentrum in Mönchweiler nimmt weiter Form an. Ausführlich befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag mit der Ausstattung des Gebäudes.

Fassade: Nach den Vorgaben des Denkmalschutzes muss die Fassade des bisherigen Pfarrsaals als solche erkennbar bleiben. Optisch darf sie sich nicht wesentlich vom Ist-Zustand unterscheiden. Die Dämmung mit einem Wärmedämmverbundsystem ist aber möglich. Anders sieht es mit der Fassade des Anbaus für Foyer und Sanitärräume aus. Planer Friedhelm Müller schlug hierfür nach vorheriger Absprache mit dem Bauamt der Gemeinde wahlweise die Verwendung einer Rhombusfassade aus Weißtanne ähnlich derjenigen der Schule, die Verwendung großflächiger Rockpanelplatten oder die Verwendung von Faserzementplatten vor. Letztlich fiel die Wahl des Gemeinderates auf die pflegeleichte Holzfassade in einem mittleren Grauton, der später noch leicht nachdunkeln wird. Ein Wärmedämmverbundsystem möchte Ortsbaumeister Berthold Fischer nur einsetzen, wo es nicht vermeidbar ist. Es sei für ein öffentliches Gebäude zu empfindlich, betonte er. Holz habe etwas Lebendiges, so der Planer. Er traf damit den Geschmack des Gemeinderates. Rund 200 Euro wird der Quadratmeter Fassadenverkleidung nun kosten.

