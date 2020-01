von Cornelia Putschbach

Grund war ein logistisches Problem. Aktuell wird der bisherige katholische Pfarrsaal mit dem im Kellergeschoss liegenden Jugendraum zu einem Bürgerzentrum umgebaut. Die Sternsinger benötigen an den Tagen, an denen sie in der Gemeinde unterwegs sind, einen trockenen geheizten Raum, um sich dort aufzuwärmen. Vor allem aber müssen in diesem Raum bei schlechtem Wetter ihre Gewänder trockenen können. Die Sternsinger brauchen einen Ort zum Umziehen und zum Lagern ihrer Materialien. Ein ausreichend großer Raum dafür fehlte in diesem Jahr.

Kurz nach Weihnachten fassten sich die Kinder und Jugendlichen dann ein Herz, erzählt Mit-Organisatorin Hanna Schunicht. Zwar war das Wetter für die Tage vor Dreikönig immer noch nicht endgültig absehbar, doch die Tendenz passte. Zudem sei die Aktion allen zur Herzensangelegenheit geworden, sodass keiner darauf verzichten wollte.

Die Empore, rund um die Orgel, in der im Moment nicht beheizten Heilig-Geist-Kirche wurde zum Lager der Sternsinger umfunktioniert. Rasch konnten 18 Kinder und Jugendliche gewonnen werden, die sich in den Dienst der guten Sache stellten. Deren Altersspanne reichte von beachtlichen vier bis 19 Jahren.

Weil aufgrund der Kürze der Vorbereitungszeit keine Anmeldung für Hausbesuche möglich war, beschloss die Gruppe diesmal ausnahmsweise möglichst in der gesamten Gemeinde von Haus zu Haus zu ziehen. Am Ende waren die Sternsinger in Mönchweiler in drei Gruppen an drei kompletten Tagen vor Dreikönig unterwegs. Das Wetter hielt bis auf einen winzigen kurzen Regenschauer und so können die Kinder und Jugendlichen von einer trotz aller Unwägbarkeiten erfolgreichen Sternsingeraktion berichten.