Der idyllische Mönchsee zwischen Mönchweiler und Villingen ist ein beliebtes Naherholungsgebiet und einer der beiden Weiher des Angelvereins Mönchweiler. Doch diese Idylle ist in Gefahr. Das Wasser des Weihers weist bedenklich niedrige Sauerstoffwerte auf. Es fehlt nicht viel und der See kippt, wie es Angler und Naturschützer in ihrer Fachsprache nennen. Das machte jetzt der bisherige Gewässerwart des Angelvereins Mönchweiler, Frank Landerer, im Rahmen der Hauptversammlung einmal mehr deutlich.

Das Gebiet um den Mönchsee bei Mönchweiler steht unter Naturschutz. Dennoch gibt es erhebliche Probleme mit der Wasserqualität des Weihers. Angelverein und Gemeinde liegt gleichermaßen an der Beseitigung der Ursachen. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Ursache des Problems: Um das Kippen des Sees zu vermeiden, ziehen die Gemeinde Mönchweiler, der Angelverein Mönchweiler und auch der Naturschutz an einem Strang. Eine wesentliche Ursache für die schlechte Wasserqualität ist bekannt. Das Regenüberlaufbecken der Gemeinde Mönchweiler am Angelweg nahe der Ortsgrenze ist zu klein. Bei starken Regenfällen kann nicht alles Wasser aus der Kanalisation Mönchweilers über die Hauptsammelleitung in die Villinger Kläranlage abgeleitet werden. Dann fließt Wasser aus dem Regenüberlaufbecken über einen Graben in Richtung Mönchsee und gelangt auch immer wieder vom eigens angelegten Umlaufgraben in den See.

2012 wurde das Naturschutzgebiet Mönchsee-Weiherwiesen ausgewiesen. Zum Schutzgebiet gehören der Mönchsee mit teilweise naturnaher Ufervegetation und einer angrenzenden offenen Wiesenlandschaft, in der sich unter anderem Großseggenriede, Hochstaudenfluren und Röhrichte entwickelt haben. Inzwischen ist das Naturschutzgebiet Teil des Fördergebiets Mönchsee-Rohrmoos mit einer Gesamtfläche von 266 Hektar. Bei diesem Fördergebiet des Naturschutzgroßprojektes Baar handelt es sich um ein Moor-Fördergebiet am Nordrand der Baar mit zu schützenden Flächen von landesweiter Bedeutung. Aufgrund seiner Bedeutung für den Schutz gefährdeter Vogelarten ist das Gebiet am Mönchsee außerdem auch Teil des EU-Vogelschutzgebietes Baar. Das tun Gemeinde und Angelverein: Die Gemeinde Mönchweiler wird in diesem Jahr das Regenüberlaufbecken, das früher als Kläranlage Mönchweilers diente, sanieren. Dafür sind im Haushalt 610 500 Euro eingestellt. Mit der Sanierung soll ein Überlaufen des Abwassers in Richtung Mönchsee künftig vermieden werden. Ergänzend dazu kann sich der Angelverein – ebenso wie schon am Wolfsteich erfolgt – den Einbau einer Aquamotec-Anlage vorstellen, welche die Zirkulation des stehenden Gewässers anschiebt und damit die Sauerstoffversorgung verbessert. Allerdings kann sich der Verein diese Anlage nicht alleine leisten. Mit der Gemeinde möchte man über einen Zuschuss sprechen.

