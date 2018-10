von Cornelia Putschbach

Einmal im Jahr stehen in Mönchweiler komplett alle Hydranten im Fokus der Feuerwehr. Am Samstag war es wieder einmal soweit. In fünf Gruppen machten sich die Mitglieder der aktiven Wehr, der Altersmannschaft und der Jugendfeuerwehr so wie hier in der Martin-Luther-Straße an die Kontrolle der Über- und Unterflurhydranten. Dabei prüften sie deren Funktion, machten sie aber auch durch Einlegen einer Folie frostsicher und schützten sie vor Verschmutzung. Fehler, die bei dieser Prüfung im vergangenen Jahr bemängelt wurde, hatte der Bauhof ordnungsgemäß beseitigt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein