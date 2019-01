von Cornelia Putschbach

Die Mitglieder trafen sich am Samstagabend in ihrem Zunftheim in der alten Milchzentrale. Um die Zeit bis zum magischen Zeitpunkt kurz vor Mitternacht zu vertreiben, ließ man den letztjährigen Zunftball im Film Revue passieren und strapazierte beim Schrottwichteln die Bauchmuskeln. Dann allerdings wurde es bald Ernst. Oberabstauberin Ursel Zehnder und Helferin Tatjana Kretschmer mussten mit Entsetzen feststellen, dass die beiden Fasnetfiguren der Narrenzunft den heißen und trockenen Sommer gar nicht gut überstanden hatten.

Oberabstauberin Ursel Zehnder (vorne) muss sogar zum Staubsauger greifen. Helferin Tatjana Kretschmer kommt mit dem Staubwedel allein nicht ans Ziel. | Bild: Cornelia Putschbach

Total übersäht mit Staub und Holzspänen präsentierten sich Schelbmuler und Mählbollen den wartenden Mitgliedern. Staubwedel und Bürste reichten nicht aus, um die Beiden akkurat zu säubern. Hier musste die moderne Technik helfen und die beiden wurden kurzer Hand mit dem Staubsauger entstaubt. Nun blitzsauber wurden Schelbmuler und Mählbollen pünktlich um Mitternacht in die neue Fasnetsaison entlassen.