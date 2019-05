von Cornelia Putschbach

Der CDU Gemeindeverband lud ein zu einem Gesprächs- und Vorstellungsabend mit seinen Kandidaten für die am 26. Mai anstehenden Kommunalwahlen. Auch bei dieser Vorstellungsrunde war, das sei vorweg genommen, ebenso wie bei Veranstaltungen und Angeboten der beiden anderen Mönchweiler Listen, das Interesse der Bürger gering. Dennoch war das Stüble des Gasthofs „Adler“ gut gefüllt. Bisherige Gemeinderäte, Familienangehörige der Kandidaten und Aktive des CDU Gemeindeverbands erlebten einen Abend, an dem etliche Themen der Kommunalpolitik Mönchweilers der vergangenen Jahre sowie die Ziele und Ideen der Kandidaten angesprochen wurden.

Zum Auftakt des Abends stellten sich die Kandidaten der CDU-Liste vor. Den Auftakt machte Peter Kaiser, Bürgermeisterstellvertreter und seit 35 Jahren Mitglied des Gemeinderates. Bei all den vielfältigen Themen in Mönchweiler möchte er immer „das Wünschbare mit den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde abgleichen.“ Ralf Kremann kündigt an, bei seinen Entscheidungen als Gemeinderat Wert darauf zu legen, dass „der Bürger an vorderster Stelle steht“.

„Die wunderbare Ausgangssituation von Mönchweiler gilt es zu erhalten, weiter zu entwickeln und im Rahmen des finanziell Sinnvollen mutig in die Zukunft zu investieren“. Andreas Staiger, 49 Jahre, Geschäftsführer | Bild: Cornelia Putschbach

Philipp Mäurer sieht die „Familienpolitik definitiv als sein zentrales Thema“ an. Er möchte dazu beitragen, dass sich „Familien, die von auswärts nach Mönchweiler kommen, schnell in der Gemeinde wohl fühlen“. Andreas Staiger blickt auf 13 Jahre im Gemeinderat zurück, legte in der ablaufenden Wahlperiode aber eine Pause ein. Als seine politische Heimat bezeichnet er das Kaufmännische. Glasfaseranschluss in den Wohngebieten ist ihm ein wichtiges Anliegen.

Wenn keiner in einer Gemeinde wie Mönchweiler etwas macht, wird nichts besser. Ich möchte dazu beitragen, Veränderungen zu schaffen.“ Sebastian Weisser, 33 Jahre, Produktionsleiter im Formenbau | Bild: Cornelia Putschbach

Schule und Kinderhaus sind in den Augen von Sebastian Weisser gelungene Projekte. Zudem sind ihm Vereine wichtig. Er möchte wieder mehr Kinder zum Sport in Vereinen gewinnen. Thorsten Wenner ist einer von nur zwei wieder kandidierenden Gemeinderäten der CDU. Sich in der Gemeinde kommunalpolitisch zu engagieren, mache ihm viel Spaß, benennt der den Grund für seine erneute Kandidatur.

„Wir sollten in Mönchweiler das Kleinspielfeld wieder auf Vordermann bringen und weitere geeignete Treffpunkte für junge Menschen schaffen.“ Lukas Weschle, 23 Jahre, Dualer Student | Bild: Cornelia Putschbach

Lukas Weschle ist mit 23 Jahre der jüngste Kandidat in den Reihen der CDU Mönchweiler. Er hat bereits konkrete Ideen, was er als Gemeinderat für die Jugend der Gemeinde verbessern möchte. Außerdem liegt ihm auch die Politik für junge Familien besonders am Herzen. Ein Glasfasernetzwerk im Wohngebiet ist für ihn ein wichtiger Beitrag dazu. Gesundheitlich verhindert beim Vorstellungsabend war Kandidat Thomas Großmann.

Projektliste zügig umsetzen

Im weiteren Verlauf des Abends lag der Fokus auf einer Vielzahl von Themen, die in Mönchweiler in den vergangenen Jahren im Mittelpunkt standen. Außerdem stellten die Kandidaten ihre weiteren wichtigen Anliegen sowie eine konkrete Liste von sechs Projekten vor, die sie „zügig umsetzen möchten“. Das sind ein zweiter Abschnitt der Schulerweiterung, die Erschließung der Baugebiete Goethestraße und Kälberwaid II, der Umbau des katholischen Gemeindezentrums in ein Bürgerzentrum, eine Erweiterung des Gewerbegebiets Egert, die Sanierung des Rathauses sowie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Bei der Wohnbebauung sei es wichtig, dass neben Einfamilienhäusern auch Wohnungen als Eigentum und zur Miete entstehen, betonte Peter Kaiser. Beim Kinderhaus müsse man sich eingestehen, zu klein gebaut zu haben, sagte er weiter. Im Idealfall müssten nun weitere Räume entstehen, die flexibel für Kinderhaus und Schule nutzbar seien.

Für Andreas Staiger ist es zudem wichtig, den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen. Eine neue Tarifstruktur müsse entstehen, fordert er. Lukas Weschle hat zudem eine nächtliche Rufbusanbindung Mönchweilers am Wochenende auf seiner Wunschliste.

