von Cornelia Putschbach

Vor 50 Jahren gründeten sechs Mönchweiler Bürger einen CDU Ortsverband. Erster Vorsitzender war damals Hans-Christoph Schunicht. Wie aktiv die CDU in Mönchweiler über all die Jahre im kommunalpolitischen Geschehen war, belegt die lange Liste der Namen von Gemeinderäten. 23 Bürger wurden in den vergangenen 50 Jahren für die CDU in den Gemeinderat gewählt. Außerdem stellte der Ortsverband drei Kreisräte. In einer Chronik hat der CDU Gemeindeverband seine Arbeit seit 1969 zusammen gefasst.

Häfele und Teufel treiben Dorfentwicklung voran

Aus kommunaler Sicht sei es vor allem die Dorfentwicklung gewesen, die mithilfe des Bundestagsabgeordneten und Staatssekretärs Hans-Jörg Häfele sowie des Landtagsabgeordneten und späteren Ministerpräsidenten Erwin Teufel vorangetrieben werden konnte. Die Erweiterung der Alemannenhalle, die Frage der Zufahrtsmöglichkeiten zum Industriegebiet sowie der Bau des evangelischen Gemeindezentrums und des Kleinspielfeldes habe man mit Unterstützung des Landes bis Ende der 80er Jahre verwirklichen können, so die Chronik.

Verkehrsführung und Schulsanierung

Im Jahr 1988 wurde Mönchweiler erstmals ins Landessanierungsprogramm aufgenommen, was laut der Chronik auch ein Verdienst der fünf damaligen Gemeinderäte gewesen sei. Nachhaltiger Einsatz für die Änderung der Verkehrsführung und erste kommunalpolitische Abende fielen ebenfalls in diese Zeit. Wenige Jahre später seien die zukunftsweisenden Entscheidungen wie flächendeckende Einführung von Tempo 30 und der Bau eines Blockheizkraftwerks in der Schule durch die Stimmen der CDU ermöglicht worden. 1997 sei es vor allem die CDU Fraktion im Gemeinderat gewesen, die gravierende Fehler der Stadt Villingen-Schwenningen in der Abwasserberechnung festgestellt habe. 2003 setzte sich die Fraktion für eine großzügige und qualitativ hochwertige Sanierung der Schule ein.

Zwei Versuche zur Gründung einer Jungen Union

Zweimal, 1987 und 2011, gründeten Mönchweiler Jugendliche einen Ortsverband der Jungen Union. Berufs- und studienbedingt hatten diese Gruppen aber nur wenige Jahre Bestand.

Immer habe man bei vergangenen Bürgermeisterwahlen aktiv nach alternativen Kandidaten gesucht, betont Peter Kaiser. Erstmals wurde in Mönchweiler aber erst im Jahr 2016 mit Rudolf Fluck ein Kandidat der CDU gewählt.

Regelmäßige kommunale Veranstaltungen

Auch abseits vom kommunalpolitischen Parkett war der CDU Ortsverband in Mönchweiler aktiv. So hatte ein alljährlicher Rodelwettbewerb am Locherrain ebenso einen festen Platz im Kalender der Gemeinde wie der Ski-Basar und der Rädlesmarkt. Die Einnahmen aus den Veranstaltungen wurden regelmäßig karitativen Zwecken gespendet.

Man habe in den 50 Jahren viele Ziele der CDU Mönchweiler verwirklichen können, resümiert der Gemeindeverband. Diese reichen von der Selbstständigkeit des Ortes bis hin zur Verbesserung der Attraktivität der Gemeinde für alle Generationen und einer positiven Entwicklung des Gewerbegebietes.