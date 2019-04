von Cornelia Putschbach

Beim Tischtennissportverein Mönchweiler wird akribisch an der Umsetzung des Vereinsziels und am Vorwärtskommen des Vereins gearbeitet. Vor etwas mehr als einem Jahr haben die Tischtennisspieler das Programm „TTSV 2019“ erarbeitet, in dem Ziele für die Zukunft des 113 Mitglieder zählenden Vereins erarbeitet wurden. Jetzt fasste Vorsitzender Martin Weißer zusammen, wie weit der Verein mit der Umsetzung seines Zukunftsprogramms gekommen ist.