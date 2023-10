Auch ein großer Verein wie der Turnverein Mönchweiler mit seinen gut 700 Mitgliedern hat gewisse Zukunftssorgen. Der demographische Wandel lässt sich nicht ignorieren.

Zwar läuft im aktuellen Sportbetrieb nahezu alles bestens und auch die Mitgliederzahl bleibt gleich, lässt man eine Bereinigung durch ein neues Verwaltungsprogramm außer Betracht. Doch blickt man auf das Alter der Mitglieder, so tut sich im Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine beachtliche Lücke auf. Gerade aus dieser Altersgruppe rekrutiert ein Verein wie der Turnverein Mönchweiler aber seine künftigen Übungsleiter und letztlich auch Vorstandsmitglieder. Gemeinsam mit Mitgliedern möchten Vorstand und Turnrat dieses Problem angehen.

Ende Oktober wird es einen Workshop geben, in dem mit Unterstützung eines Referenten des Badischen Schwarzwaldturngaus an Ideen und Visionen für die Vereinszukunft gearbeitet wird. „Wir wollen die Zügel selber in die Hand nehmen und den Verein sowie seine Zukunft aktiv gestalten“, sagte Wolfram Maiwald aus dem dreiköpfigen Team der Vorsitzenden des Turnvereins Mönchweiler.

Aktiviert werden sollen künftig aber ganz bewusst nicht nur neue Mitglieder, sondern auch zwischen den derzeitigen Mitgliedern soll das Gemeinschaftsgefühl weiter gestärkt werden. Ein Mitgliederhock oder das Aufleben der Familienwanderungen sind dafür geplant.

Ein Überblick über das umfangreiche Sportprogramm des Turnvereins gab im Rahmen der Hauptversammlung einen Abriss der Erfolge und Höhepunkte des vergangenen Vereinsjahrs.

Die Orientierungsläufer punkteten vielfach auf Landesebene. Höhepunkt war der Landesranglistenlauf in Mönchweiler. Auch das Laufteam war flott unterwegs, kann aber an die hohen Teilnehmerzahlen aus der Zeit vor der Pandemie nicht anknüpfen. Neue Gesundheitsläufer wären ebenso wie ambitionierte Läufer für den Wettkampfbereich willkommen.

Die Volleyballgruppe hat eine Durststrecke überwunden und kann nun wieder in Wettkampfstärke aufspielen. Rund 20 Kinder und zehn Erwachsene haben in diesem Jahr das Sportabzeichen absolviert. Sehr gut hat sich die Karategruppe etabliert. Vom Weiß- bis zum Schwarzgurt ist hier jede Stufe vertreten. Am Jahresende steht die nächste Gürtelprüfung an.

Bleiben die Riegen und Kursangebote. Sie sind beim Turnverein Mönchweiler seit eh und je besonders breit und zahlreich gefächert. Vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter ist für jeden etwas dabei. „Das können wir nur dank vieler zertifizierter Übungsleiter anbieten“, verdeutlicht Wolfram Maiwald. Weil die Alemannenhalle schon lange die Kapazitätsgrenze erreicht hat, ist der Verein besonders dankbar für die Möglichkeit der Anmietung der eigenen Sport- und Gymnastikhalle, der sogenannten Gym-Halle.

Einen guten Überblick über die vielfältigen Aktivitäten gibt die Vereinshomepage unter www.tv-moenchweiler.de. Besonders gefragt scheint die Mädchenturngruppe. „Hier gibt es eine immense Warteliste. An dieser Gruppe liegt der Nachwuchsmangel nicht“, berichtete Ingrid Kolupa mit einem Augenzwinkern.

Über den eigenen Vereinsbetrieb hinaus brachte sich der Turnverein vielfach in die Dorfgemeinschaft ein. Gleich zum Jahresstart ist der Turnerball mittlerweile vor allem beim jungen Publikum beliebt. Für das kommende Jahr laufen bereits die Vorbereitungen. Als eine rundum gelungene Veranstaltung sieht der Turnverein den Kinder- und Familientag aller Mönchweiler Vereine im Mai. „Das war eine tolle Plattform, um Kinder und Familien anzusprechen“, so Wolfram Maiwald. Der Verein habe die Möglichkeit genutzt, auch bei den Eltern abzufragen, an welchen weiteren Angeboten Interesse besteht. Krafttraining, Tanzkurse und weitere Fitnessangebote seien hier auf der Wunschliste gestanden. Darüber hinaus war der Turnverein sehr erfolgreich mit einem Verpflegungsstand beim ersten Naturparkmarkt dabei. Die Beteiligung am Kinderferienprogramm ist dagegen seit vielen Jahren gleichermaßen Tradition und beliebt.

Die Liste der treuen Vereinsmitglieder ist bei einem Verein in der Größe des Turnvereins Mönchweiler lang. Persönlich in der Hauptversammlung konnten jetzt Gerd Giesler und Volker Lehmann für 25-jährige und Marianne Grabs für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt werden.

Bei den anstehenden Wahlen gab es im Vorstand des Vereins keine Veränderungen. Wolfram Maiwald bleibt Vorsitzender mit dem Aufgabengebiet Geschäft und Verwaltung, Sabrina Pascariello ist weiter Kassiererin und Rebecca Herman bleibt Schriftführerin. Als Beisitzer wurden Paola Eggert und Ingrid Kolupa in den Turnrat gewählt. Um auch künftig Mitglieder zu finden, die die Arbeit eines Vorsitzenden, eines Turnratsmitglieds oder auch eines Übungsleiters übernehmen, beschloss die Versammlung darüber hinaus einstimmig, deren Mitgliedschaften künftig beitragsfrei zu stellen.