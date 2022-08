Die Jubiläumsfeier

Die Feuerwehr Mönchweiler feiert ihr Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen vom 30. September bis 3. Oktober. Mit der Bevölkerung wird am Samstag, 1. Oktober, in der Alemannenhalle Mönchweiler beim Abend mit der Band Bayern-Rocker und am Sonntag, 2. Oktober, ab 13.30 Uhr bei einem großen Festumzug mit anschließendem Festbetrieb auf dem Schulgelände gefeiert. Karten für die Bayern-Rocker gibt es bei folgenden Vorverkaufsstellen in Mönchweiler: Bäckerei Brantner, Bäckerei Gehri und im Lebensmittelautomat an der Kreuzung Schillerstraße/Albert-Schweizer-Straße. Im südlichen Kreisgebiet können Karten beim Feuerwehrbedarf Maier in Hüfingen und beim Getränkehandel Schenkenbach in Donaueschingen-Hubertshofen erstanden werden. Auch per E-Mail an 150jahrefeuerwehr@moenchweiler.de können die Fans sich Karten sichern. Im Vorverkauf kostet eine Karte 14 Euro. Sollte es an der Abendkasse noch Karten geben, kosten sie dort 15 Euro.