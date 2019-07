von Cornelia Putschbach

Die Schüler des zweiten Abschlussjahrgangs der Gemeinschaftsschule Mönchweiler durften bei ihrer feierlichen Verabschiedung in der Alemannenhalle ihre Zeugnisse entgegennehmen.

Nachdem im vergangenen Jahr zum ersten Mal Schüler in Mönchweiler ihren Realschulabschluss machen konnten, nutzen auch dieses Jahr rund die Hälfte der Schüler diese Möglichkeit, welche die Gemeinschaftsschule bietet. Als Alternative bestand die Option, nach Klasse neun oder zehn den Hauptschulabschluss zu erwerben.

Stars und Sternchen

Stars und Sternchen waren im wahrsten Sinne des Wortes an diesem Abend in der Alemannenhalle vertreten. Die Schüler hatten die Halle passend zu einer der großen Preisverleihungen des Filmgeschäfts geschmückt. Durch das Programm der Abschlussfeier führten die Schülerinnen Michelle Gieracz und Anesa Tulic. Sie konnten zahlreiche Gäste ihrer Feier und auf der Bühne als erstes Rektorin Susanne Meßmer und Konrektor Lothar Reiner begrüßen.

Gute Wünsche der Schulleiter und des Bürgermeisters

Mit dem Thema „Die Hüte des Lebens“ befassten sich die beiden Schulleiter bei ihrer Ansprache. Sie wünschten den Schülern unter anderem, dass jeder in der Zukunft den richtigen „Hut des Lebens“ finde. Bürgermeister Rudolf Fluck schloss sich den guten Wünschen und dem Dank an alle an, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass „Schule so gut funktioniert wie in Mönchweiler„. Er forderte die Schüler auf: „Erobern sie einfach die Welt.“ Elternbeiratsvorsitzender Hans-Joachim Herms ergänzte unter anderem: „Mischt Euch ein, traut euch und lasst euch nicht von Althergebrachtem einengen.“

„Erobern sie einfach die Welt.“ Rat von Bürgermeister Rudolf Fluck. | Bild: Cornelia Putschbach

Für die Unterhaltung der Gäste sorgten ein Tanz, den die Klasse 9/10a vorbereitet hatte, sowie die Vorstellung der Mitschüler. Und auch die Klassenlehrer Tim Dilger, Anita Kohler und Yvonne Moosmann trugen mit ihrer Erinnerung an den „Berg voller Aufgaben auf dem Weg zur Prüfung“ zum Gelingen der Abschlussfeier bei.

Preis und Lob

Preise für die Bestnote 1,0 in der fächerübergreifenden Kompetenzprüfung gab es für Emeli Wernhard und Dusan Risteski. Sie hatten sich in englischer Sprache mit der Problematik von Schießereien in amerikanischen Schulen befasst. Eine besondere Laudatio hielt die pädagogische Assistentin Anja Lüder für Ghulam Murtaza Naqshband. Ihm gelang es binnen vier Jahren, seit er als Flüchtling nach Deutschland kam, die deutsche Sprache und den schulischen Lernstoff so gut zu erlernen, dass er jetzt die Hauptschulabschlussprüfung mit einer Belobigung absolvierte. „Er sei eine wirkliche Bereicherung für die Schulgemeinschaft gewesen“, betonte Anja Lüder.

Die Schulpreise der Gemeinde Mönchweiler für die besten Abschlussprüfungen gingen beim Hauptschulabschluss an Ron Rapp, Ghulam Murtaza Naqshband und Lisa Marie Hipp. Die besten Realschulabschlussprüfungen absolvierten Inka-Marie Müller, Emeli Wernhard und Felix Rapp.