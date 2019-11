von Cornelia Putschbach

Erstmals seit vielen Jahren wird der Gemeindewald von Mönchweiler im kommenden Jahr keinen Gewinn abwerfen, sondern einen Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro aus dem Gemeinderat benötigen. Das berichtete Forstrevierleiter Peter Gapp am Donnerstagabend dem Gemeinderat. Gleichzeitig machte er deutlich, dass der Wald viel mehr sei, als nur ein in Geld messbarer Wirtschaftsfaktor.

Regen ist willkommen: Kaum einer dürfte sich über das feuchte Herbstwetter mehr freuen als Peter Gapp. „Das ist das Beste, was dem Forst gerade passieren kann“, betonte er. Grund ist der Borkenkäfer: Er liebt warme trockene Witterung und konnte sich deshalb in den vergangenen Monaten sehr gut im Wald ausbreiten. Um eine weitere Verbreitung des Borkenkäfers zu vermeiden, müssten befallene Bäume sofort gefällt werden. Das sogenannte Käferholz sei für die Waldwirtschaft aber kaum mehr zu verwerten. Es würden extrem niedrige Preise dafür bezahlt. Im kommenden Jahr werde das Käferholz rund die Hälfte des Einschlags im Mönchweiler Gemeindewald ausmachen, prognostizierte der Förster. Um Käferholz überhaupt verkaufen zu können, muss bis zur Hälfte Frischholz untergemischt werden. Aktuell schlage man Frischholz nur, um es dem Käferholz unterzumischen. Im Sommer werde man dann sehen, wie sich die Sache weiter entwickle und gegebenenfalls mit einem Nachtragshaushalt reagieren, kündigt Peter Gapp an.

