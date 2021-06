Corona hat auch die Räder des Löffinger Kunstvereins stehen lassen. Nach der langen Pause – die letzten Ausstellung war am 17. November 2019 – werden sich sich am 4. Juli die Türen der Städtischen Galerie wieder zur Ausstellung öffnen. Zu Gast sind die bekannten Bodenseekünstlerinnen Lore Unger und Alma Göring, welche ihre Ausstellung unter das Motto „Natur Abstrakt“ gestellt haben.

Zwar wird es keine offizielle Vernissage mit Brezeln und Sekt geben können und auch die Anzahl der Besucher ist beschränkt, doch dafür erwartet die Gäste ein besonderer Kunstgenuss. An den Ausstellungssonntagen werden die beiden Künstlerinnen anwesend sein.

„Warten wird sich also lohnen“, so der Vorstand, der die 3 G (geimpft, genesen, getestet) genausten kontrollieren wird, ebenso die Einhaltung der Besucheranzahl und der übrigen Corona-Vorschriften. Wer sich am Sonntag noch schnell testen lassen möchte, kann dies von 11 Uhr bis 14 Uhr in der Tourist Info.

Lore Unger und Alma Göring haben auf den ersten Blick wenig gemeinsame künstlerische Aussagen in ihren Werken, auf den zweiten Blick gibt sehr wohl interessante künstlerische Verbindungen zu entdecken. „Es ist die schöpferische Fähigkeit, Dinge sichtbar zu machen von denen wir beide fasziniert sind“, verrät Alma Göring. Die über 90-jährige Lore Unger setzt die Natur abstrahiert in Szene, wobei Felsen und Birken ihre beliebtesten Motive sind. Mit vielen Farbfacetten fängt sie heimische Gefilde aber auch ferne Landschaften ein. Beim Malen ist Lore Unger verschmolzen mit dem Licht und der Natur.

Alma Göring bringt die Begegnungen mit Menschen und die eindrucksvollen Landschaft auf die Leinwand. Bei zahlreichen Reisen, bevorzugte in Südostasien, sammelt sie die Inspirationen, saugt sie förmlich auf, um sie Zuhause mit Pinsel und Farbe festzuhalten. Losgelöst vom Gegenstand, unbewusst und ohne eine bestimmte Vorstellung beginnt sie mit einer Farbsetzung. Es sind Emotionen der Farbe und die Gefühlslage, in der sie sich augenblicklich befindet, welche die Führung übernehmen.

Die Ausstellung in der Städtischen Galerie ist vom 4. bis 18. Juli geöffnet. Sonntags von 11.30 Uhr bis 16 Uhr sowie Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr, außer Mittwochnachmittag. Mundschutz ist vorgeschrieben.