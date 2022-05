„Was lange währt wird endlich gut“ – so könnte man sicherlich das große Vorhaben der Stadtmusik Löffingen anlässlich der 300-jährigen Vereinsjubiläums beschreiben. Nun sind die Weichen für das Jubiläums-Benefizkonzert am Städtlefest gestellt, sodass „Carmina Burana“ als Open-Air-Veranstaltung am 5. und 7. August aufgeführt werden kann.

Neal Banerjee – Opernsänger, Dirigent, Komponist und Cellist – wird das von Carl Orff bekannte Werk mit den Sängern einstudieren. „Carmina Burana“ (für „Beurer Lieder“ oder „Lieder aus Benediktbeuren“) ist der Titel einer szenischen Kantate von Carl Orff aus den Jahren 1935/36. Das Chorwerk zeichnet sich durch raffinierte Schlichtheit aus und setzt ganz auf die Kraft seiner Melodien und mitreißenden Rhythmen.

Sänger werden noch gesucht

Für dieses multimediale Musik-Spektakel beginnt ab Donnerstag, 5. Mai, das erste Probenwochenende für den Chor. „Wir brauchen noch dringend Sänger und Sängerinnen in allen Stimmlagen“, sagt Christina Fischer vom Projektteam. 120 Stimmen sollen schlussendlich erklingen.

Zwar sind Sänger, welche „Carmina Burana“ bereits schon einmal gesungen haben im leichten Vorteil, doch dies sollte keinen davon abschrecken bei dieser grandiosen Aktion mit dabei zu sein. Der Appell gilt vor allem den Sängern, da die Damen oft mutiger sind.

Mitsingen Wer bei diesem Musik-Spektakel mit dabei sein möchte, sollte sich schnellst möglich bei Christian Fischer anmelden. Per E-Mail: mintsingen@carmina-loeffingen.de , oder telefonisch 0176/248554855 Benefizkonzert: Den 300-jährigen Geburtstag feiert die Stadtmusik Löffingen mit dem großartigen Werk von Carl Orff „Carmina Burana“ während des Städtlefest nach. Zwei Aufführungen wird es geben, das Konzert wird im Bereich der Buswendeplatte neben Festhalle und Schulverbund aufgeführt. Der Erlös dieses imposanten Benefizkonzert kommt den betroffenen Kriegsflüchtlingen, die in Löffingen und in der Region leben, zugute.

Für eine optimale Vorbereitung haben Thomas Epple, bei dem die Gesamtleitung der Aufführung in Händen liegt, und Neal Banerjee ein umfangreiches Probenprogramm angesetzt. Geprobt wird wöchentlich jeweils getrennt aber auch immer wieder gemeinsam. „Doch der Aufwand lohnt sich“, versprechen die Verantwortlichen.

Klangbeispiele helfen beim Latein

Die 24 von Carl Orff vertonten Texte aus dem Kloster Benediktbeuren sind in lateinischer Sprache. Da nicht jeder Sänger der lateinischen Sprache mächtig ist wird Neal Banerjee, der selbst als Vokalsolist mitwirken wird, digitale Hör- und Videobeispiele zur Verfügung stellen, sodass die Mitglieder des Projektchors auch online proben können.

Die Stadtmusik Löffingen stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen, die jüngste war 2019 das Löffinger Stadtjubiläum – hier im Bild. Nun steht das 300-jährige Vereinsjubiläum mit dem gewaltigen Werk Carmina Burana an. | Bild: Gerold Bächle

Die Musiker der Stadtmusik sind schon seit längerem dabei, dieses gewaltige musikalische Werk auf die Beine zu stellen. Seit über 20 Jahren vermag es Dirigent Thomas Epple das sinfonische Blasorchester immer wieder an neue Herausforderungen heranzuführen.

Nun wird die Stadtmusik sich an eines der gewaltigsten musikalischen Werke des 20. Jahrhunderts wagen. Die besondere Herausforderung, so die Projektkoordinatorin Sabrina Scheuble, sei die Zusammenführung der Sänger und Musiker zu einer Einheit.

Im Sinne des Komponisten

Thomas Epple hat sich das Arrangement des spanischen Komponisten Juan Viucente Mas Quiles aus dem Jahr 1936 ausgesucht. Die Inszenierungsidee entspricht dem ausdrücklichen Wunsch des Komponisten, „Carmina Burana“ als szenische Kantate und nicht in konzertanter Fassung aufzuführen. Deshalb wird die Stadtmusik das Schicksals-Rad der Fortuna für die 300-jährige Vereinsgeschichte als Schattenspiel drehen lassen.