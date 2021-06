Eine 19-jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstag, 3. Juni, gegen 16 Uhr, die K 4994 vom Ortsteil Dittishausen in Richtung Löffingen. Im Bereich einer scharfen Kurve kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn von der Straße ab. Glücklicherweise blieb sie und ihre Beifahrerin unverletzt. Am Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.