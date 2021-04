Ein zehnjähriger Junge wollte am Freitag, gegen 15.38 Uhr, mit seinem Fahrrad von der Hebelstraße kommend, in den Hans-Thoma-Weg einfahren. Hierbei übersah er ein auf der Vorfahrtsstraße fahrendes Auto. Die 57-Jährige versuchte noch dem Jungen auszuweichen, was ihr aber misslang. Das Kind kollidierte mit dem Fahrzeug, wurde über die Motorhabe geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos.

Das verletzte Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zog sich das Kind erhebliche, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Der getragene Fahrradhelm verhinderte Schlimmeres. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Verkehrsunfallaufnahme durchgeführt und bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.