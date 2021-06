Das Fest der Apostel Petrus und Paulus am 29. Juni ist für jeden Bachheimer ein besonderes Ereignis. Es ist der Tag an dem der kleine Löffinger Ortsteil mit 370 Einwohnern von vielen Auswärtigen besucht wird – nicht nur, weil dann das Patrozinium gefeiert wird, sondern auch wegen dem Nudelfest.

Gottesdienst, Prozession, Nudelsuppe

Üblicherweise geht es nach dem Festgottesdienst und der Sakramentsprozession in die Bürgerhalle, um dort Nudelsuppe zu essen. Der Tag endet spätabends mit der weltliche Feier am Petrusbrunnen in der Dorfmitte. Egal auf welchen Wochentag Peter und Paul fällt, in Bachheim wird diese Tradition gefeiert, auch in Zeiten der Corona-Pandemie.

Der Festgottesdienst mit Feuerwehr, Musikkapelle, Ortsverwaltung, Vereinen und Schüler findet immer im Freien statt. Dieses Mal allerdings nicht vor der Kirche: wegen des Wetters musste er in die Drei-Schluchten-Halle verlegt werden, und auf die Sakramentsprozession von der Kirche zur Mariengrotte am Haus von Udo Scherer wurde verzichtet.

Kanonendonner morgens um 5 Uhr

Der Musikverein, der Kirchenchor und die Feuerwehr gestalteten in kleinen Gruppen den Festgottesdienst mit, der vom Diakon Thilo Knöller und Vikar Anthoniraj Rex Babu zelebriert wurde. Pünktlich morgens um 5 Uhr und während der Wandlung erklangen drei Kanonen-Donnerschläge durch den Ort, die Kanonier Thomas Engesser abschoss. Danach gab es nicht die bekannte Nudelsuppe, sondern Wurst und Wecken zum Mitnehmen.

Das Hochfest Peter und Paul werde in Bachheim seit 1864 gefeiert, schreibt Karla Scherer in der Ortschronik. Die heutige Kirche, die 1793 gebaut wurde, ist den beiden Aposteln geweiht.

Dass nicht nur das Patrozinium, sondern auch das Nudelsuppen-Fest gefeiert wird, liegt an einem Missgeschick einer Bürgersfrau: Üblicherweise wurde der Nudelteig ausgewellt, in Streifen geschnitten und zum Trocknen über die Wäscheleine gehängt – doch die Frau vergaß, die Nudeln am Sonntag wieder hereinzuholen, wodurch jeder Kirchenbesucher die Teigstreifen auf der Wäscheleine bewundern konnte – das Nudelfest war geboren.