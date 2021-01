Das Fest kann wohl als Löffingens Publikumsmagnet weit über die Grenzen hinaus bezeichnet werden. Noch vor 60 Jahren dachte niemand von den Hexenvätern daran, was für einen Erfolg ihr Fest einmal sein wird.

Planungsängste und die Angst vor einem finanziellen Minusgeschäft ließen sie lange zögern. Erst als sich ein paar von ihnen bereit erklärten, ein eventuelles Defizit auf sich zu nehmen, beschlossen sie, den Hexenball zu veranstalten. Als Attraktion hatten die Löffinger Hexen damals eine Hexenrutsche gebaut, die ihrem Namen bis heute noch alle Ehre erweist. Diese führt von der Galerie der Festhalle hinunter in den Saal. Ohne die Materialspenden und den Einsatz der Freiwilligen würde auch heute noch etwas fehlen.

Um dafür zu sorgen, dass auch genügend Besucher kommen, begaben sich die Löffinger auf eine Art Werbefahrt und klapperten die umliegenden Dörfer ab. Unter normalen Umständen findet diese Tour sogar heute noch statt. Nichts überließ man dem Zufall, um den ersten Hexenball, der am Fasnachtsamstag, 11. Februar 1961, um 19 Uhr eröffnet wurde, erfolgreich zu starten. In der Hexen-Historie sei zu lesen, dass die Preise für das Essen und Trinken damals sensationell waren. Die Stadtmusik sorgte für die richtige Festzelt-Atmosphäre und schon war der Löffinger Hexenball ein Erfolg.

Seit der Premiere ungeschlagen

Sei diesem Premieren-Erfolg hat sich kaum etwas verändert. Bis heute spielen befreundete Musikkapellen, die Löffinger Musikanten und die Piccolos. Sogar Besucher aus der Schweiz oder dem Landkreis Lörrach kommen und holen sich die bekannten Eintrittsbändel zum Fest. Es sind begehrte Armbänder der Löffinger Hexen. Nur die Walpurgisnacht wird nicht mehr am Hexenball aufgeführt. In diesem Jahr fällt das Löffinger Kultfest coronabedingt aus. Doch wie heißt es am Löffinger Hexenbrunnen: „s‘goht degege“, die nächste Fasnacht kommt bestimmt. Und bekanntermaßen stirbt die Hoffnung auch zuletzt.