Noch steht nicht fest, ob die Stadtmusik Löffingen (SML) in diesem Jahr ihren 301. oder erst im kommenden Jahr den 302. Gründungstag feiern kann, nachdem das Jubiläumsjahr bereits der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Die hochinteressante Geschichte der SML hat der 85-jährige Lothar Zepf seit seinem Eintritt 1946 gesammelt. Fein säuberlich wird alles handschriftlich festgehalten. Die Musikgeschichte, die als Ausstellung „Stadtmusik im Laufe der Zeit“ geplant war, wird nun zu einer Chronik. „Allerdings müssen alle Aufzeichnungen noch in den Computer eingegeben werden“, so Lothar Zepf.

Die Fertigstellung der Löffinger Stadtkirche (1719) gab den Anlass zur Gründung der Stadtmusik. 1720 stellte sie sich bei der Einweihung bei der großen Messe mit Kirchenchor und Prozession vor. Leider fielen die meisten schriftlichen Dokumente verschiedenen Brandkatastrophen zum Opfer, allerdings existiert noch eine Vereinstafel, die nach mehrmaligen Restaurierungen noch im Probelokal hängt. Mit dabei war die SML – früher als Feuerwehrmusik bekannt – bei der feierlichen Übergabe der Gebeine des Heiligen Demetrius von Rom in die Löffinger Stadtkirche.

Ein Blick in die jüngere Geschichte: Diese Musiker vertraten die Stadtmusik Löffingen beim Deutschen Musikfest im Jahr 2013.

Gut gehütet wird die erste Rechnung vom 3. Mai 1733 über einen Betrag von fünf Gulden und 29 Kreutzer. 1884 entstand das erste gemalte Bild der Musikkapelle mit dem neu gewählten Dirigenten Karl Kuster, der 1890 zum Bürgermeister des Baarstädtchens gewählt wurde. Die 25 Musiker damals noch mit Frack und Schlips, dazwischen wurde stolz der Schellenbaum präsentiert, der bis heute vorhanden ist. Er wird im Probelokal ebenso verwahrt wie die Holzhülle der ersten großen Trommel.

Der Name Stadtmusik wird mit der Gründung einer Musik-Gesellschaft geboren. Am 7. Februar 1920 wurde die Stadtmusik (SML) gegründet, die dem Baaremer Musikverband beitrat. Sehr aktiv waren die Musiker Anfang der 1930er Jahre, als Löffingen vom Fremdenverkehr lebte. Die neunköpfige Tanzabteilung begleitete auch die Trachtengruppe. Der Zweite Weltkrieg beendete das Vereinsleben. Über den Neuanfang werden wir noch berichten.