Ortsvorsteherin Kathrin Kramer fasste im Ortschaftsrat die Situation so zusammen: „Die Stadt ist in einer finanziell schwierigen Lage, unser Haushalt ist deshalb auf das Notwendige beschränkt.“ Für Unadingen stehen kaum neue Projekte für das das nächste Jahr im Haushalt, vieles wird aus diesem Jahr weitergeschoben.

Viel zu klein sind die Räume für die Unadinger Feuerwehr und das neue Fahrzeug. Die Ausrüstung ist im Rathaus untergebracht. | Bild: Silvia Bächle

Kleinkindgruppe für den Kindergarten

„Was wir dringend brauchen, ist das neue Feuerwehrgerätehaus„, sagte die Ortsvorsteherin. Ein neues Fahrzeug, für das der Löffinger Gemeinderat bereits grünes Licht gegeben hat, hat in der jetzigen Garage im Unadinger Rathaus keinen Platz. Sicher ist dagegen, dass der Kindergarten eine Kleinkindgruppe bekommen wird. Ziel sei, nach dem Umbau im Frühjahr 2022 an den Start zu gehen. „Der Wunsch der Erzieherinnen ist, ein Aufzug einzubauen“, erklärte Kathrin Kramer. Dies sei angesichts der steilen Treppe auf jeden Fall diskussionswürdig. Das Baumurnengrabareal soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Geplant sind Neuanschaffungen von Sporgeräten für den Schulsport sowie von zehn neuen Tischen für die Bürgerhalle.

Löffingen Gemeinderat billigt den Nachtragshaushalt: Corona-Pandemie belastet Löffinger Finanzen Das könnte Sie auch interessieren

Ausstehende Sanierungen

Bereits im Haushalt 2020 stand die notwendige Sanierung der Herren-Toilette an, von verschiedenen Straßen und Wegen, so auch die weitere Sanierung der Verbindungsstraße Löffingen-Unadingen. Dringend seien ein überdachter Fahrradabstellplatz und Parkplätze am Unadinger Bahnhof. Hier sei die Stadt mit der Bundesbahn in Verhandlungen, erklärte die Ortsvorsteherin. Eine Neuaufwertung, eventuell ein Ausbau zu einem naturnahen Spielplatz soll der Grillplatz Sängerhütte bekommen.

Unzufrieden mit Ortstafeln

Mit den geplanten einheitlichen Begrüßungstafeln für das gesamte Löffinger Ösch zeigt sich Unadingen nicht zufrieden. „Jeder Ort sollte hier seine Eigenheit herausstellen können, etwa Unadingen die Geranien“, appellierte Ortsvorsteherin Kathrin Kramer. Nicht glücklich ist der Unadinger Ortschaftsrat mit der Lösung an der „Kiesstraße“, welche die zahlreichen Schüler auf dem Weg zum Bahnhof überqueren müssen. Hier soll Geld für neue Ideen in den Haushalt eingestellt werden.