Löffingen vor 4 Stunden

Welche Kartoffel darf es sein: Im alten Milchhisli haben heimische Feldfrüchte Konjunktur

Ein Händlertag sollte zum Probelauf des ersehnten Dorfladens in Löffingen-Dittishausen werden. Das Ergebnis gibt die Richtung an, in die sich das Projekt nun bewegen soll.