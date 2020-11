Nun trifft es auch den beliebten Löffinger Nikolausmarkt, ein Publikumsmagnet mit der lebendigen Weihnachtskrippe und der beliebten Atmosphäre, der der Corona Pandemie zum Opfer fällt.

Die neue Stadtmarketingleiterin Nina Schuhmacher und Bürgermeister Tobias Link hatten sich wegen der Pandemie schon seit längerem für die Alternative ausgesprochen, den Nikolausmarkt 2.0; doch nach den neusten Verordnungen musste auch diese abgespeckt werden. Sowohl Zeitlich als auch in der Größe.

Ein Stand im Bereich des Hexenbrunnens

Nun ist in der Zeit zwischen dem 1. Dezember und 20. Dezember lediglich ein Stand im Bereich des Hexenbrunnens geplant. Vor dem Teil-Lockdown waren noch drei Stände geplant gewesen. Täglich soll dieser Stand von einem Verein oder einer Institution mit weihnachtlichem Angebot bestückt werden.

„Bisher haben sich fünf Anbieter bereits angemeldet, aber auch schon einige mehr ihr Interesse angezeigt“, informiert Nina Schuhmacher. Geöffnet ist der Nikolausmarkt 2.0 montags bis donnerstags von 17 Uhr bis 20 Uhr, freitags bis sonntags von 15 bis 20 Uhr.

Ganz bewusst habe man die Öffnungszeitpunkte gen Abend gelegt, um die wunderbare Atmosphäre der Weihnachtsbeleuchtungen sowohl der Stadt als auch der Geschäfte zu integrieren, heißt es von den Organisatoren.

Ein spezielles Hygienekonzept ist bereits erstellt, zu dem auch Maskenpflicht, Desinfektion und auch ein Leitsystem auf dem Boden für die Abstandshaltung gehören. Gefordert ist dabei sowohl die Stadt als auch der jeweilige Beschicker des Standes. Lebensmittel können zwar verkauft, aber nicht vor Ort, etwa an Stehtischen, verzehrt werden, informiert Nina Schuhmacher.

Planung muss flexibel bleiben

Anmeldeschluss ist am 13. November, könnte aber noch für ein paar Tage erweitert werden, so Schumacher, die auch über (07654) 80273 oder schuhmacher@loeffingen.de erreichbar ist.

Auch wenn der Plan nun steht, so werde er ständig den neuesten Erkenntnissen und Anforderungen angepasst, so die Stadtmarketingleiterin: „Letztlich könnte noch am 30. November alles über Bord geworfen werden.“