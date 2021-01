von Thomas Schröter

Zuvor hatte Bürgermeister Tobias Link bestätigt, dass der Anlass für Burgers Ausscheiden aus dem Gremium durch die Gemeindeordnung gedeckt ist. Andrea Burger gehörte dem Gemeinderat seit knapp zwölf Jahren an, bei der Kommunalwahl 2009 schaffte sie erstmals den Sprung in das Stadtparlament, bei den Urnengängen 2014 und 2019 erfolgte jeweils ihre Wiederwahl. Sie gehörte der FDP/FW-Fraktion an, zuletzt bekleidete sie das Amt der Fraktionssprecherin.

Der Bürgermeister und die Sprecher der drei im Gemeinderat vertretenen Fraktionen zollten Andrea Burger Respekt und Anerkennung. Sie habe ihr Mandat als Stadträtin mit großem Engagement, Sach- und Sozialkompetenz ausgefüllt. Ihr Ausscheiden aus dem Gemeinderat sei einerseits sehr bedauerlich, andererseits sei ihre aus familiären Gründen getroffene Entscheidung nachvollziehbar.

Das frei gewordene Stadtratsmandat in der FDP/FW-Fraktion übernimmt als Nachrücker Sebastian Butsch. Der Metzgermeister ist kein ganz neues Gesicht im Gemeinderat, er gehörte dem Gremium bereits in der Legislaturperiode von 2014 bis 2019 an, schaffte aber bei den letzten Kommunalwahlen nicht mehr den direkten Sprung in den Gemeinderat. Bürgermeister Link verpflichtete den frisch gebackenen Stadtrat auf sein Ehrenamt. Butsch fungiert künftig auch als Mitglied im Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Wirtschaft sowie als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kultur, Sport, Stadtmarketing und Tourismus. Neuer FDP/FW-Fraktionssprecher ist Rudolf Gwinner.