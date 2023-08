Der Schwarzwald, insbesondere auch Löffingen, ist eine beliebte Ferienregion. Die Gäste kommen aktuell meist aus Deutschland. Am Anfang der Ferien waren die Niederlande und Frankreich die Spitzenreiter, wie HTG-Touristfachfrau Katrin Frenzel und Stadtmarketing-Leiterin Selina Straub sagen. Viele der Touristen wollten dabei die Wutachschlucht erleben. Diese kann entweder alleine oder bei einer geführten Tour bewandert werden. Dabei bietet nicht nur diese Schlucht mit ihren urwüchsigen Wäldern und Wasserfällen eine besondere Atmosphäre. „Jeder kennt die Wutachschlucht, weniger bekannt ist die kleine, aber interessante Schwester: die Rötenbachschlucht“, so die beiden Expertinnen. Reizvoll und anspruchsvoll ist diese Strecke, die mit schönen Aussichtspunkten und dem arten- und blütenreichen Naturschutzgebiet „Rötenbacher Wiesen“ punktet. Erreichbar sind beide Schluchten mit dem Wanderbus Wutachschlucht & Gauchachschlucht – der allerdings nur am Wochenende fährt.

Sehr gefragt sei auch der Löffinger Zoo und Freizeitpark Tatzmania, vor allem bei Familien. Der Park bietet nicht nur eine vielfältige Tierwelt, sondern auch zahlreiche Attraktionen, etwa den Panorama-Freefall-Tower oder die Achterbahn. Mit der Hochschwarzwaldcard ist der Eintritt frei, wie bei über 190 weiteren Attraktionen im Hochschwarzwald. „In Löffingen selbst gibt es vieles zu erleben“, so Selina Straub und nennt als Beispiele den historischen Rundgang im Städtchen, die Wallfahrtskirche und die Stadtbücherei. „Durch den guten Anschluss an den Öffentlichen Nahverkehr können die Gäste vieles, teilweise kostenlos, teilweise preisreduziert im gesamten Hochschwarzwald erleben“, ergänzt Frenzel. Natürlich nehmen die meisten Urlauber vor ihrer Heimfahrt noch ein Souvenir mit. Der absolute Renner ist „Schwarzwälder Kirschtorte in der Dose“, so die Expertinnen. Ganz neu im Angebot für die Kinder sind „Tonis Böötle“. Die Wasserkarte bietet so manchen Wasser-Geheimtipp.