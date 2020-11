Als am 31. August 2015 der katholische Kindergarten in Bachheim aufgrund fehlender Kinder die Türen schloss, war klar, dass die Kleinen in Zukunft den Kindergarten in Unadingen besuchen können. Hierzu hatte die Stadt Löffingen ein Taxi eingeführt, das die damals drei Kinder ins Nachbardorf chauffierte. In der Zwischenzeit ist die Zahl der Kindergartenkinder wieder angestiegen.

Chauffeur-Service nach Unadingen

Während die ganz kleinen Bachheimer mit dem Taxi nach Unadingen und zurück befördert wurden, fuhr fast parallel der Schulbus für die Grundschüler. Im Ortschaftsrat wurde die Frage laut, ob aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht beide Fahrdienste nicht vereint werden könnten. Für Ortsvorsteherin Petra Kramer war allerdings klar, dies nur mit einer Busbegleitung für die Kindergartenkinder funktioniert.

Die Arbeit der Begleiterinnen Marion Huber steht montags bis donnerstags jeden Morgen (außer in Schulferien) um 7.35 Uhr an der Bushaltestelle bereit, freitags übernimmt das Maria Burger. Beide begleiten dann die Kindergartenkinder zusammen mit den Grundschülern nach Unadingen; am Nachmittag geht es um 12.30 Uhr wieder zurück. Hilfestellung beim Ein- und Aussteigen, Gurte anlegen oder auch mal Bastelunterlagen zu verstauen gehört dazu. Der eine oder andere Schüler nimmt dabei gerne einmal etwas ab.

Eine Bereicherung, sagen die Frauen

Mit der 52-jährigen Marion Huber und der 67-jährigen Rentnerin Maria Burger meldeten sich gleich zwei Bürgerinnen, die im September die Busbegleitung übernahmen. „Es ist eine wirkliche Bereicherung“, sagen sie. Ihre Motivation für dieses Ehrenamt ist unterschiedlich. Während Maria Burger ihren Enkel Elias zuvor täglich ins Spatzennest nach Unadingen gefahren hatte und somit die Idee nahe lag, auch weitere Kinder mitbetreuen zu können, war der Grund für Marion Huber, die Kinder und Eltern aus Bachheim einfach besser kennen lernen zu wollen. „Als Berufstätige ist man schnell weg vom Geschehen, zumal durch Corona auch alle Veranstaltungen wegfallen“, sagt sie.