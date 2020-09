Rund 1500 Absagen musste die Volkshochschule Hochschwarzwald (VHS) durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr leisten, was nicht nur sehr zeitintensiv, sondern auch mit einem finanziellen Verlust verbunden war. Trotzdem, so die Geschäftsführerin Karin Hausmann, werde man im Herbstsemester keine höheren Gebühren verlangen, obwohl durch die geforderte Abstandsregelung die Teilnehmerzahlen reduziert werden müssen. Sehr gut kam das Sommersemester an, zumal man hier auch ins Freie konnte, wie an die Skiflugschanze.

Um die Vielfalt und Lebendigkeit des VHS Angebots zu erhalten, stehen 150 Dozenten zur Verfügung. Erstmals wird im Herbstsemester der Zertifikatslehrgang „Office-Manager“ als Online Seminar angeboten, hinzu kommen die betriebswirtschaftlichen Xpert-Lehrgänge. Online sind zudem zwei virtuelle Besuche im Museum, und auch ein Spanisch- und ein italienisch-Kurs werden als Web-Seminar angeboten. Auch Chinesisch oder die Gebärdensprache stehen im großen Präsenz-Sprachenangebot.

Der Jugend ist ein großer Part gewidmet

Schon im Frühjahr war der Küchentreff als Neuheit angeboten worden, der allerdings abgesagt werden musste. Unter den Corona Bedingungen soll dieser nun stattfinden. Unter Anleitung erfahrener Profis soll die FReude am Kochen geweckt werden.

Ein absoluter Treffer ist seit Jahren die Weiterbildung zum Gästeführer. Ein 14-köpfiges Dozententeam steht für den Grundlehrgang mit Abschlussprüfung parat. Soll man als Thema die Bioenergie wählen oder die historische Stadtführung mit Roland Weis? Exkursionen und Führungen, die Themen Technik, Natur, Gesundheit, berufliche Bildung- oder Weiterbildung – die VHS bietet hier ein umfangreiches Angebot. Auch der Jugend ist ein großer Part gewidmet, ebenso den Senioren. Doch eines haben alle Angebote gemeinsam: „Durch die Corona Regeln geht nichts ohne vorherige Anmeldung„, informieren Karin Hausmann und Claudia Reichmann. Anmeldung: Telefon (07651) 363 oder E-Mail:info@vhs-hochschwarzwald.de