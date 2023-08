Gleich vier Lehrer haben zum Schuljahresende den Schulverbund Löffingen verlassen. Für sie hat das jahrelange Pendeln zwischen Freiburg und Löffingen damit ein Ende. Obwohl es nicht ganz einfach ist, neue junge Lehrkräfte für das Unterrichten in ländlicher Umgebung zu gewinnen, ist für die Nachfolge gesorgt.

Eigentlich gibt es genügend Lehrer im Bereich Breisgau-Hochschwarzwald. Doch sie wollen lieber eine Stelle in Freiburg antreten. Und die vier Lehrkräfte des Schulverbunds Löffingen kehren nun ebenfalls in die Stadt und ihre Umgebung zurück. „Glücklicherweise hat das Schulamt für Ersatz gesorgt“, so Rektorin Silke Keller. Zwar ist der Schulverbund Löffingen eine sehr gut ausgestattete Schule mit Vorzeige-Charakter. Doch gegen die dortige Lehrtätigkeit sprechen unter anderem das frühe Aufstehen, die Zugausfälle und die lange Anfahrtszeit.

Allerdings, so erklärten die vier Lehrkräfte Frauke Wetterling, Dominik Eckerle, Robin Fischer und Matthias Moser, hätten sie als junge Lehrer den Weg nach Löffingen nie bereut. Doch nun stünden die Familie und private Perspektiven im Vordergrund, sodass sie sich zum Weggang entschieden hätten. Wie beliebt die vier Lehrer am Schulverbund Löffingen waren, zeigte deren Abschied von der Schule, den Kollegen und den Schülern. Dabei gab es die eine oder andere emotionale Situation. So wird den Lehrern künftig doch die Löffinger Schule manchmal fehlen und das Kollegium sowie die Schüler werden immer einmal wieder an sie denken.

Vor 13 Jahren war es Dominik Eckerle, der zunächst an die Realschule nach Löffingen kam, um Mathematik, Technik und Sport zu unterrichten. Ein Jahr später zog es Robin Fischer an die Löffinger Schule, der nicht nur SMV-Lehrer war, sondern auch Mathematik, Geografie, Gemeinschaftskunde und Geschichte unterrichtete. Auf zehn Jahre bringt es Frauke Wetterling, die sich ebenfalls als SMV-Lehrerin engagierte, dazu Deutsch, Englisch und Bildende Kunst unterrichtete.

Diese drei langjährigen Lehrkräfte, die in Freiburg wohnen, erinnern sich noch gut, wie sie in der Realschule angefangen und den Weg zum Schulverbund mitgetragen haben. Den Umzug von der Realschule ins ehemalige Studergebäude und nun wieder zurück, hat auch Matthias Moser miterlebt, der seit fünf Jahren von Ihringen ins Baarstädtchen pendelt. Mathematik, Musik und Physik waren seine Fächer. Während er und Frauke Wetterling in Zukunft an der Max-Planck-Realschule in Bad Krozingen unterrichten werden, wechselt Robin Fischer in die Realschule in Denzlingen und Dominik Eckerle an die Weiherhof-Realschule in Freiburg.

Damit sie rechtzeitig zu Schulbeginn in Löffingen waren, klingelte für die Lehrer bisher bereits um 5 Uhr oder noch früher der Wecker. Zwar hätte sich die Situation durch die Breisgauer-S-Bahn etwas verbessert, aber das frühe Aufstehen – egal ob mit dem Zug oder dem Auto gependelt wurde – war eben weiterhin angesagt. Schon mehrfach hat zumindest Dominik Eckerle versucht, wieder nach Freiburg zu kommen. „Dort arbeitet meine Frau und auch die beiden Kinder sind dort stark verwurzelt“. Allerdings sei es nicht so einfach mit dem Wechsel. Erst wenn das Schulamt Ersatz habe, würden sie versetzt, erklärten die Pädagogen.

Ein Umzug nach Löffingen oder in den Hochschwarzwald wäre für keinen der Lehrer infrage gekommen. Dafür biete Freiburg einfach zu viel. Außerdem wollte Robin Fischer auch nicht am Unterrichtsort wohnen.

Im Schulverbund Löffingen und den Grundschulen sind weiterhin Lehrkräfte aus Freiburg anzutreffen. Nicht ganz verstehen können die vier Lehrkräfte, dass sich junge Lehrer weigern, im ländlichen Raum zu unterrichten. Diese Erfahrungen seien für den Berufsweg wichtig. Außerdem könnte man auf schonende Weise in den Lehrerberuf einsteigen.