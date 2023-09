Der Löffinger Suschi-Club ist keineswegs eine falsche Schreibweise für das japanische rohe Fisch-Reis-Gericht Sushi. Hinter der kreativen Wortschöpfung Suschi steckt der Club für das Sunndigsschnitzel. Wer aber nun glaubt, dass die vier Löffinger „Gourmets“ Tobias Bächle, Michael Benz, Sven Seidel und Peter Schopperer sich nur Schnitzel, Pommes und Salat zuwenden, der irrt gewaltig.

Alle vier lieben die badisch-regionale Küche, doch sie sind auch mit der Heimat verwurzelt und kämpfen nicht nur für gutes Essen, sondern auch für den Erhalt der Gastronomie. Der Auslöser für die Gründung des Clubs war die Schließung vom „Pauli-Wirt“ in Rudenberg im Herbst 2021. Der Pauli-Wirt stand für die Schwarzwälder-Wirte-Tradition, die nach 150 Jahren endete. Nicht, dass der Nachwuchs fehlte. Die Tochter Michaela Zimmermann hätte sehr gerne das urige Wirtshaus weitergeführt, doch die Bürokratie bereitete diesem Plan ein jähes Ende. Bei einer Übergabe müssen die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt werden, was Hygiene, Brandschutz, Betriebssicherheit und sonstige amtliche Auflagen anbelangt. Sie können viele neue Besitzer finanziell einfach nicht stemmen.

Gerade nach Corona, dem nun wieder geplanten Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent und den Preiserhöhungen bei Lebensmitteln, Personalkosten, Energie- und auch Baukosten gibt es für so manche alteingesessene Wirtschaft kein Überleben mehr. Dies zeigt sich auch deutlich im Löffinger Ösch. Von den vielen Gasthäusern sind nur noch wenige übrig geblieben. In manchen Ortsteilen wie Bachheim oder Seppenhofen gibt es überhaupt keine Gasthäuser mehr.

Koch Peter Schopfer, der zum Vierer-Club gehört, kann aus eigener Erfahrung sprechen, denn sein Gasthaus „Traube“ musste ebenfalls nach über 150 Jahren Wirthaus-Tradition die Pforten schließen.

„Die Wirtschaftskultur muss erhalten bleiben“, so der Tenor der Suschi-Club-Mitglieder, die auch aktiv danach handeln. Jeden zweiten Sonntag treffen sich die vier vor dem Café „Fuß“, um gemeinsam die „gutbürgerliche Küche“ zu genießen. Oft sind die Suschis nicht alleine, sondern nehmen Gäste mit, um Werbung für die gute regionale Küche zu machen.

Wenn möglich, wird dieser Genießer-Tag mit dem Besuch eines Kultur-Events verbunden, informiert Tobias Bächle. So fährt man zur Pfännleveranstaltung, zum Quellenfest nach Donaueschingen oder, wie am vergangenen Sonntag, zum Strohskulpturenfest nach Höchenschwand. Natürlich werden auch Spargelessen oder die Weinlese am Kaiserstuhl miteinbezogen.

„Es gibt noch einige alte Traditionshäuser, aber man muss schon mal etwas fahren“, so Michael Benz. So fährt die Gruppe auch schon mal in den Landkreis Waldshut, nach Villingen, Furtwangen oder Blumberg. Gefahren werde abwechselnd, so Sven Seidl, dabei lege man eine Fahrzeit bis eine Stunde zurück.

Während man im Sommer die weiter entfernten Traditionshäuser ansteuert, sind im Winter Besuche der Gasthäuser in der näheren Region vorgesehen. In der Zwischenzeit sind die Löffinger Suschis in der Gastronomie keine Unbekannten mehr, denn sie genießen nicht nur die gute Küche, sondern sie informieren und diskutieren auch mit den Wirtsleuten, „die mit Leib und Seele diese Arbeit leisten“, so Tobias Bächle.

Das Traurige daran sei, dass diese Gastronomen ihren Kindern abraten, die Gasthäuser weiterzuführen. Somit gehe ein großes Stück Kulturgeschichte verloren. Mit dem regelmäßigen Besuch setzt zumindest der Suschi-Club ein Zeichen. „Wir hoffen, dass dies Schule macht.“ „Die Gasthäuser verlieren immer mehr ihren Stellenwert“, klagt Tobias Bächle abschließend.