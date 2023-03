Kreativität und handwerkliches Geschick stellen zehn Anbieter beim achten Osterbasar in Dittishausen unter Beweis. Auch in diesem Jahr treffen sich viele Besucher bei der vorösterlichen Veranstaltung, erfreuen sich der präsentierten, handgefertigten Artikel und genießen in geselliger Runde den leckeren Kuchen und deftige Snacks der Landfrauen.

Rund zehn Mitglieder der Landfrauen haben gestrickt, gehäkelt, genäht, mit Holz gearbeitet und erstmals auch mit Makramee. Seit Jahren schon gehört Gerlinde Linden zu den Bestückerinnen der Landfrauen. Ihr Metier ist – neben der Gymnastik für die Seniorinnen – das Stricken. Vor allem Kindersocken in allen Farben sind im großen Korb zu finden. Während ihre Kolleginnen auch Socken für Erwachsene stricken, hat sich Großmutter Gerlinde Linden für Kindersocken ohne Fersen entschieden. Der Vorteil dieser Art ist das Mitwachsen der Socken. Aus ihrer Hand stammen auch die gestrickten Osterkörbchen, gefüllt mit Oster-Deko. Daneben ist ein Osterhase aus Holz mit gestrickter Latzhose zu sehen, ebenfalls von Gerlinde Linden.

Für die kreative Bachheimerin Heidi Baiker steht der Schwarzwald im Mittelpunkt ihres Schaffens. Ob die Schlüsselanhänger oder Filztaschen mit Bollenhut, die Hühner mit Bollenmütze oder Häschen mit rotem Bollenhalsband, Mäppchen oder Lichter – die Liebe zur Heimat ist unverkennbar. Die Idee, sich dieser Materie intensiver zu widmen, kam ihr vor einigen Jahren, als ihre Kinder zum England-Austausch Gastgeschenke suchten. Am Ende fuhr die halbe Klasse mit Gastgeschenken von Heidi Baiker zum Schüleraustausch.

Als „Deko to go“ bezeichnet Renate Jonner ihre Kreativarbeiten. Erstmals in Dittishausen vertreten, bringt sie eine große Auswahl ihrer Arbeiten mit. Von Holz bis zu Gips reicht ihr Grundmaterial, das sie in 1000 kreative Ideen formt. „So eine Holztafel ist genau richtig für meinen Geburtstagsbesuch“, erklärt Gisela Engel aus Bräunlingen. Das Aufbringen der Schriftzüge auf diesen Holztafeln (Plottern) erfordert schon ein wenig Geduld, bringt aber auch den Stil der Löffingerin hervor.

Seit es den Osterbasar gibt, der in diesem Jahr zum achten Mal besucht werden kann, ist der Verein zur Erhaltung und Förderung der Kapelle Weiler mit dabei. Florale Ostergrüße, von Ostergestecken bis zu den Weidenkätzchen, sind bei den Kapellenfreunden zu finden. Sie tragen die Handschrift der Floristin Helene Stefan. Dazu Osterdeko aller Art, gestrickte Socken oder Filzschuhe – das Angebot ist groß. „Für uns ist es wichtig, unsere Kreativität zu präsentieren und auf den Förderverein aufmerksam zu machen“, so die Vorsitzende Annette Hilpert.

„Möchten Sie mal probieren?“ Diese Frage stellt Carolin Barth, die aus der eigenen Brennerei eine kleine Auswahl mitgebracht hat. Dazu zählen auch der neue Feldberg Enzian oder der Frucht-Bitter auf der Basis von Heidelbeeren.

Seit zwölf Jahren näht Barbara Ziener Taschen. Bei ihren Arbeiten handelt es sich um Unikate voller Charme, die aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, ob Wolle, waschbares Papier, Loden, Kork oder auch Pinatex (Ananasleder).

Premiere feieren Ingo und Sophie Soller mit ihren Oster-Holz-Kreationen. Sie machen damit ihr Hobby erstmals auch der Öffentlichkeit zugänglich. Wie jedes Jahr bereichern außerdem die kreativen Ideen von Marianne Lade den Ostermarkt. Stefanie Wissler, Heidi Ganter und Lena Giesemann aus Lenzkirch sind ebenfalls mit ihren Kreationen beim Osterbasar vertreten. Ihre Schmuck-Kollektion stellt Nicole Schanz aus Wellendingen vor.